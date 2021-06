Jose Mourinho prédit le vainqueur de l’Euro 2020 et rend un verdict sur les chances de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles avec Harry Kane, Gareth Bale et Scott McTominay prêts à briller

in

L’excitation et la ferveur entourant le début du Championnat d’Europe sont encore plus palpables après 12 mois de retard.

Lorsque l’Europe a été saisie l’été dernier, c’était les griffes d’une pandémie mortelle, et non l’euphorie qu’apporte le football.

talkSPORT a une nouvelle signature spéciale et a rejoint juste à temps pour l’Euro 2020

Pourtant, le tournoi Euro 2020 réorganisé commence enfin ce vendredi soir, avec talkSPORT vous apportant des commentaires en direct sur chaque match.

Pour trois des nations d’origine, il y a une énorme opportunité d’inscrire leurs noms dans l’histoire alors que l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles se disputeront tous pour avoir une chance de soulever le célèbre trophée le 11 juillet à Wembley.

Bien qu’il y ait des supporters dans chacune des 11 villes hôtes, le vacarme des supporters britanniques sera entendu par les 78 joueurs choisis pour représenter leur pays.

Jose Mourinho a signé avec talkSPORT pour une couverture exclusive du tournoi, le légendaire manager s’asseyant pour analyser à quoi s’attendre exactement des nations d’origine lorsqu’elles commenceront leur conquête européenne. Il choisit également son vainqueur et ce n’est pas Cristiano Ronaldo and co.

Phase de groupes de l’Euro 2020

groupe A

Turquie Italie Pays de Galles Suisse

Groupe B

Danemark Finlande Belgique Russie

Groupe C

Pays-Bas Ukraine Autriche Macédoine du Nord

Groupe D

Angleterre Croatie Ecosse République tchèque

Groupe E

Espagne Suède Pologne Slovaquie

Groupe F

Hongrie Portugal France Allemagne

Angleterre

Matchs de l’Angleterre – Groupe D

Les Three Lions tenteront de mettre fin à une attente de 56 ans pour l’argenterie lors du championnat d’Europe de cet été

Croatie – 13 juin, 14h

Écosse – 18 juin, 20h

République tchèque – 22 juin, 20h

Jose sur… l’équipe d’Angleterre et Harry Kane

« Je pense que l’équipe est incroyable. L’Angleterre doit tout accepter.

« Ce n’est pas comme avec d’autres où l’on sent un bon onze de départ et puis, pendant la compétition, ils auront des ennuis avec une blessure ou une suspension.

Mourinho sait de première main à quel point Kane peut être bon depuis leur passage aux Spurs ensemble

«Je dirais que Harry, je pense, est celui qui a beaucoup sur ses épaules. Le pays attend beaucoup de lui, il attend beaucoup de lui-même.

« C’est le capitaine, il veut gagner quelque chose – il ne fait pas ça avec le club ! Bien sûr, il va essayer de tout faire avec les Trois Lions. Mais c’est une génération pleine de bons joueurs.

« Même les jeunes joueurs, toute l’équipe est incroyable.

« Gareth [Southgate] gagne beaucoup d’expérience à ce niveau; quelques années et quelques compétitions importantes en tant que manager d’équipe nationale et c’est une expérience incroyable pour lui.

L’entraîneur anglais Steve Holland a travaillé sous Mourinho pour Chelsea

“Je dirais que l’Angleterre est avec le Brésil, les deux pays nationaux les plus difficiles à entraîner en raison de ce que les gens attendent de l’équipe.

“Il a un excellent assistant et c’est très important dans le football moderne maintenant, nous ne pouvons pas être seuls dans notre travail, nous devons être entourés de bonnes personnes et Steve Holland est un assistant fantastique pour Gareth.”

Jose sur… la faiblesse de l’Angleterre et la gestion des attentes

« La faiblesse, je dirais, c’est la pression. Ils doivent lutter contre ça, c’est un pays difficile car on attend beaucoup d’eux.

«Je pense culturellement, au lieu de les soutenir du premier au dernier jour, à partir du premier jour où nous commençons avec une certaine négativité autour d’eux.

«Je pense qu’ils doivent être très forts émotionnellement pour faire face à cette pression.

Les Trois Lions sont tombés en demi-finale de l’Euro 96 aux tirs au but

« La bonne phase à domicile, les demi-finales et la finale à domicile doivent être maintenant, car c’était en ’66 et en ’96.

« Mais ce n’était probablement pas à cause d’une séance de tirs au but, ce qui est quelque chose de très très imprévisible. Je pense qu’ils doivent tout faire et bien sûr, je leur souhaite le meilleur.

Pays de Galles

Calendrier du Pays de Galles – Groupe A

Il y aurait eu des grimaces au Pays de Galles lorsqu’ils ont été opposés à l’Italie, la Turquie et la Suisse dans un Groupe A super compétitif

Suisse – 12 juin, 14h

Turquie – 16 juin, 17h

Italie – 20 juin, 17h

Jose sur… respecter le Pays de Galles pour avoir surpassé

« Pour attendre de grandes choses du Pays de Galles, je ne m’y attends pas.

“Je pense, bien sûr, que c’est une équipe avec une zone de recrutement réduite – il n’y a pas beaucoup de joueurs gallois qu’ils peuvent recruter, donc quand ils atteignent l’Euro, quand ils atteignent ces compétitions, la seule chose que nous pouvons dire est” respect , beaucoup de respect.’

Le patron par intérim du Pays de Galles, Robert Page, doit sortir son pays d’un groupe difficile

“Avec un petit groupe de joueurs, ils se débrouillent incroyablement bien, en particulier sur cette génération avec Chris Coleman – ils l’ont si bien fait.”

Jose sur… L’importance d’Aaron Ramsey et Gareth Bale

«Je pense qu’ils dépendent de leur stabilité en tant qu’équipe. Bien sûr, Ben Davies, Joe Rodon, ce genre de gars qui jouent en Premier League – ils apportent ce savoir-faire, ils apportent cette stabilité.

«Puis au fil des ans, ils s’appuient beaucoup sur Gareth Bale et Ramsey, probablement les deux joueurs les plus talentueux du pays.

Ramsey et Bale seront cruciaux pour les espoirs du Pays de Galles

“Quand je regarde la saison, combien de matchs Ramsey a joué, il y a beaucoup de blessures. Quand vous regardez Gareth, combien de bonnes performances il a eues, combien de buts il a marqué contre les meilleures équipes, pas beaucoup ou aucun ?

Jose sur… à quoi s’attendre du Pays de Galles

« Je pense vraiment que ce n’est pas une situation facile pour un pays qui n’a pas beaucoup d’options. Mais ils ont la fierté, ils ont le groupe, l’organisation.

« Tactiquement, ils sont toujours très bien organisés et ils savent comment ils jouent, comment essayer de créer une situation pour tirer le meilleur parti de ces joueurs plus talentueux en attaque.

L’unité et la fraternité du Pays de Galles les ont aidés à se qualifier pour la demi-finale de l’Euro 2016

“Bien sûr que ce gamin [Dan] James, ils doivent beaucoup compter sur lui car il est rapide, c’est lui qui peut briser les défenseurs.

“Mais, il sera difficile pour eux de se qualifier pour la phase suivante, je pense.”

Écosse

Calendrier de l’Ecosse – Groupe D

Après 23 ans, dix campagnes de qualification vouées à l’échec, des tirs au but en Serbie et des matches amicaux contre les Pays-Bas et le Luxembourg, l’Écosse est prête à reprendre sa place dans un tournoi majeur.

République tchèque – 14 juin, 14h

Angleterre – 18 juin, 20h

Croatie – 22 juin, 20h

Jose sur… la qualité de la Premier League écossaise

« En ce moment, l’Écosse a un noyau de joueurs importants en Premier League et joue dans des clubs importants de Premier League.

« Vous cherchez à [Kieran] Tierney d’Arsenal, [Andy] Robertson de Liverpool, [Scott] McTominay de Manchester United – c’est une équipe de niveau Premier League.

Mourinho a précédemment salué le “personnage spécial” de McTominay à Man United

« Je pense qu’ils sont meilleurs qu’au cours des 20 dernières années. Je sais qu’il y a d’autres bonnes équipes dans le groupe, mais peut-être que ce sera l’Angleterre en premier, puis l’Ecosse en second ?

Jose sur…Steve Clarke et sa passion

« Tu sais, mon assistant, un gars qui m’a tout donné – j’espère que je lui ai aussi donné quelque chose !

« Mais il m’a tout donné en termes d’émotion et de positivité qu’il apportait à mon travail à cette époque.

Mourinho a embauché Clarke comme assistant lors de son premier passage à Chelsea

« Bien sûr écossais, il le ressent profondément, ce n’est pas un manager étranger venant faire un travail. C’est un Écossais qui ressent profondément la situation. Le groupe de garçons vit un rêve au niveau de l’équipe nationale.

«Je crois qu’il y avait un grand esprit là-bas et vous pouviez même le sentir quand ils se battaient pour la qualification, les tirs au but, les matchs difficiles en Serbie, les matchs cruciaux contre de bonnes équipes.

“Je pense que ça va être très difficile de les battre.”

Jose sur… l’une des faiblesses évidentes de l’Écosse

« La faiblesse est probablement qu’ils n’ont pas de joueur vedette qui va marquer des buts cruciaux pour eux.

« Disons que les joueurs avec plus de qualité sont l’arrière gauche, le milieu de terrain défensif, ce sont des joueurs qui vont leur donner la stabilité dont ils ont besoin.

The Special One doute que l’attaquant des Saints Che Adams puisse propulser l’Écosse vers la gloire

“Mais alors, ils ont de bons joueurs, je ne dis pas que Che Adams n’est pas un bon joueur, pas du tout. Mais ce Harry Kane, ce Mbappe, ce Ronaldo, ces gars qui peuvent faire la différence. Ces gars-là sont probablement là où ils vont manquer.

Jose sur… la famille écossaise des « braves »

“Leur état d’esprit est un état d’esprit que je connais bien car j’ai fait quelques stages d’entraîneur quand j’étais jeune en Ecosse.

Le skipper écossais Andy Robertson devra être à son meilleur pour amener son pays en huitièmes de finale

« Je connais la mentalité, je connais la passion, je connais la façon dont ils abordent la compétition. Je crois qu’ils sont vraiment une famille de braves gars.

“Ils vont se battre pour les points et même contre l’Angleterre, je pense qu’ils vont pouvoir donner du fil à retordre à l’Angleterre.”

Et le gagnant est…

Le spécial a opté pour une équipe spéciale en France, les champions du monde actuels avec Kylian Mbappe, Karim Benzema et Antoine Griezmann en tête.

France – Groupe F

Karim Benzema est de retour en équipe de France après avoir résolu ses différends avec l’entraîneur Diddier Deschamps pour former un puissant trident offensif

Allemagne – 14 juin, 20h

Hongrie – 19 juin, 14h

Portugal – 23 juin, 20h

«Je ne vois aucune faiblesse, la seule faiblesse, l’entraîneur la combat.

«La faiblesse est qu’ils ont tellement de bons joueurs, que probablement le bruit autour de l’équipe de la part des médias, du public, est important.

“‘Pourquoi joues-tu ça [player], tu ne joues pas l’autre [player]?’ Ils sont tous si bons, mais Didier est fort et il sait ce qu’il veut et je pense qu’il bat ce genre de controverse autour des équipes.

«Ils doivent le gagner. Sinon, c’est un Euros raté.