Jose Mourinho prédit un changement de tactique en Angleterre pour le choc de l’Euro 2020 contre l’Allemagne

L’Angleterre affrontera l’Allemagne la semaine prochaine (Photo : LAURENCE GRIFFITHS/POOL/. via .)

Jose Mourinho pense que l’Angleterre jouera une défense à cinq pour son affrontement des huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec l’Allemagne.

L’équipe de Gareth Southgate a terminé en tête du groupe D après sa victoire 1-0 contre la République tchèque à Wembley mardi soir.

Les Three Lions affronteront désormais l’Allemagne lors de leur premier match de la phase à élimination directe après que l’équipe de Joachim Low ait terminé deuxième dans un groupe F difficile comprenant la France, le Portugal et la Hongrie.

Harry Maguire est revenu de blessure pour le dernier match de groupe de l’Angleterre et Mourinho pense que le capitaine de Manchester United devrait garder sa place avec Southgate choisissant trois défenseurs centraux pour les huitièmes de finale contre l’Allemagne à Wembley mardi prochain.

“Je n’arrête pas de dire que lorsque vous avez la possibilité de prendre 26 joueurs, vous devez risquer, jouer et prendre un joueur blessé si le joueur le mérite”, a déclaré Mourinho à talkSPORT.

«Maguire est l’un de ces joueurs. Il était confiant, il était stable, il était intelligent [against the Czech Republic].



Leon Goretzka a aidé l’Allemagne à se qualifier pour la phase à élimination directe de l’Euro 2020 (UEFA via .)

«Il a bien lu le jeu et il a un bon partenariat avec les Stones.

«Mings fait un travail fantastique, on pouvait sentir qu’il était heureux de venir pendant 10 ou 15 minutes, c’est un joueur d’équipe.

“Je ne serais pas surpris si le prochain match était contre l’Allemagne, la façon dont ils jouent avec Havertz, Muller et Gnabry, trois défenseurs et deux arrières latéraux, je ne serais pas surpris si l’Angleterre en avait trois à l’arrière – Stones, Maguire et Mings.

