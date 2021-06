Jose Mourinho prend un nouveau coup sur le manager de la France Didier Deschamps

Mourinho a visé une nouvelle fouille à Deschamps (Photo: .)

José Mourinho a poursuivi sa guerre des pupilles avec le sélectionneur français Didier Deschamps, suggérant qu’il est amer à cause d’une défaite en Ligue des champions il y a 17 ans.

Mourinho, le manager de Manchester United et Chelsea, a suscité une réaction de colère de l’entraîneur français lorsqu’il a affirmé que ce serait un “Euro infructueux” si les champions du monde en titre ne remportaient pas le tournoi.

Deschamps a répondu avec impertinence: “Je pensais la même chose à propos de son équipe de Tottenham, mais cela ne s’est pas passé comme ça.”

Mourinho, qui a été limogé par Tottenham Hotspur plus tôt cette saison, a tenté de mettre le doigt sur le moment où les relations se sont détériorées entre les deux.

Interrogé par le présentateur de TalkSport, Alan Brazil, s’il y avait eu un problème auparavant, le manager de la Roma a déclaré: “Oui. Il n’oublie pas la finale de la Ligue des Champions : Porto 3-0 Monaco.



Deschamps devrait remporter l’Euro 2020, déclare Mourinho (Photo: . via .)

‘Je pense que ça doit venir de là. Ça ne devrait pas parce que j’ai perdu tellement de matches et je n’ai pas de problèmes parce que j’ai perdu.

«Cela en fait partie, mais peut-être que la façon dont il a réagi a quelque chose à voir avec cela. Je ne sais pas.’

Mourinho a ensuite félicité Deschamps pour son travail en tant que sélectionneur de la France.

“Il a une équipe phénoménale”, a ajouté Mourinho, ancien patron du Real Madrid et de l’Inter Milan. « C’est un très bon entraîneur de l’équipe nationale. Très bon. Il ne s’agit pas seulement des joueurs, c’est un entraîneur de premier plan dans cette équipe nationale. Travail brillant.

« Il ne s’agit pas seulement d’avoir les meilleurs joueurs, il s’agit de les entraîner, de les gérer, de les diriger. Vous pouvez voir que certains joueurs sont meilleurs quand ils vont en équipe nationale qu’ils ne le sont dans les clubs.

«Il prend des décisions très fortes. La décision de Benzema absent pour cinq ans est une décision forte. La décision de le faire revenir alors que son équipe est championne du monde sans Karim et de commencer avec lui et de changer la dynamique de l’équipe… c’est un très bon coach.

“Quand je dis que je les considère comme les favoris, ce n’est pas seulement à cause de l’équipe qu’ils ont mais aussi à cause de Didier. Très bon travail.’



Mourinho pense que la France devrait gagner l’Euro (Photo : AMA/.)

Mourinho a tenu à expliquer à nouveau pourquoi il pense que la France a “tout” pour remporter le tournoi.

“Même avant le début de l’Euro, je pense que Deschamps n’était pas content quand j’ai dit que pour la France, autre chose que gagner ce serait un échec”, a-t-il déclaré.

«Il ne sera plus heureux. Pour cette équipe avec ce banc, avec les joueurs qui sont en vacances et même pas sur le banc… s’ils ne gagnent pas, c’est un échec car c’est la meilleure équipe.

« Sans Benzema, c’était incroyable. Avec Benzema, Griezmann, Mbappe c’est la folie. Ils ont tout.

« Le milieu de terrain était très, très bon. Kanté, Pogba, Rabiot – ils étaient très bons. Défensivement, ces deux défenseurs centraux Varane et Kimpembe : rapides, forts, agressifs, jouent avec le ballon – peu importe sous la pression, ils continuent à jouer. Les arrières latéraux sont solides, physiques. Meilleur gardien.

‘Ils ont tout. Aucun problème.’

