Jose Mourinho publie une photo amusante célébrant la victoire de Roma après qu’il « ne peut pas entrer dans les vestiaires » après un carton rouge

Jose Mourinho a partagé une photo amusante de lui-même en train de manger de la nourriture seul après que Roma soit venu par derrière pour battre Cagliari.

Les buts d’Ibanez et Lorenzo Pellegrini ont vu l’équipe de Mourinho battre Cagliari 2-1, mais le manager n’était pas dans l’abri.

.

Roma est venu de l’arrière pour battre Cagliari

.

Mourinho a été contraint de regarder depuis les tribunes après avoir été expulsé lors du dernier match de la Roma

Le joueur de 58 ans a été expulsé lors du match nul 0-0 contre Napoli après avoir écopé de deux cartons jaunes pour dissidence.

Bien que Mourinho ait dû regarder depuis les tribunes et ait semblé assez mécontent d’être là plutôt que dans la pirogue, son équipe a remporté les trois points.

La victoire était importante pour la Roma car elle les maintenait quatrième au classement et à neuf points du leader de la ligue, l’AC Milan.

Mais en plus de ne pas être autorisé dans les tribunes, le Special One n’était pas non plus autorisé dans le vestiaire de son équipe.

Et cela a conduit Mourinho à dîner seul sur une série de marches dans le stade après le match.

Il a écrit: « Game over… 3 points… Bonne nourriture (je ne peux pas aller au vestiaire) et un autre enfant @ohenegyanfelix_. »

Instagram – @josemourinho

Mourinho a posté une photo de lui en train de manger seul après la victoire de Roma

Cet éloge spécial a été réservé au jeune Ghanéen de 18 ans, Felix Afena-Gyan, qui a fait ses débuts contre Cagliari.

Ce sera un grand coup de pouce pour Roma et Mourinho après que son équipe a subi une défaite embarrassante 6-1 en Ligue Europa Conference contre Bodo/Glimt.

Cela a ensuite été suivi d’un point contre Napoli, ce qui était un bon résultat dans des circonstances difficiles avec les Portugais envoyés dans les tribunes.

Il a partagé une vidéo de lui-même essayant d’entraîner l’équipe depuis les tribunes et escaladant une barrière pour aboyer des instructions à ses joueurs.

Mourinho a posté: « Quand vous n’avez pas de billet et que vous voulez désespérément regarder un grand match de football. »

Il a également été accusé d’avoir créé une « situation inconfortable » à Rome après avoir ostracisé un certain nombre de joueurs.

L’ancien patron de Chelsea, Manchester United et Tottenham a exclu Amadou Diawara, Borja Mayoral, Gonzalo Villar et Bryan Reynolds de son équipe pour les deux prochains matchs.

L’agent de Diawara, Daniele Piraino, a déclaré : « Je ne comprends pas le message qu’il essaie de faire passer.

« Est-ce que Diawara est devenu un bouc émissaire ? Est-ce qu’on lui fait payer un lourd tribut pour une erreur ? Ou est-ce une tentative de forcer le club à agir sur le marché des transferts ?

« Si c’est pour ces raisons, plutôt que pour une mauvaise condition physique, ou s’il a l’impression que le joueur est incapable de comprendre les exigences tactiques de l’entraîneur, alors je pense que Mourinho crée une situation inconfortable.

« C’est inexplicable mais Diawara va s’adapter. Amadou est un professionnel exceptionnel.

