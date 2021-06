Jose Mourinho qualifie Eden Hazard de “joueur incroyable mais affreux entraîneur” alors que l’ancien patron de Chelsea discute de la star du Real Madrid et de la Belgique sur talkSPORT

in

Jose Mourinho a parlé d’Eden Hazard et des raisons pour lesquelles il n’a pas répondu aux attentes depuis sa signature pour le Real Madrid.

Mourinho a dirigé le meneur de jeu belge à Chelsea et dit qu’il est un “joueur incroyable”, mais qu’il ne met pas toujours le travail à l’entraînement et qu’il pourrait être encore plus grand s’il était “super professionnel”.

Hazard a lutté pour la forme et la forme physique depuis son arrivée à Madrid

Hazard était l’un des meilleurs joueurs de la Premier League lors de son passage à Chelsea, ayant travaillé sous Mourinho pendant deux ans et demi à Stamford Bridge, lors du deuxième passage du Special One en charge.

Ses performances et son superbe record de buts pour les Blues – 110 buts et 92 passes décisives en 352 matchs – lui ont permis de sceller un gros transfert d’argent au Real Madrid, pour un montant gratuit de 140 millions de livres sterling.

Annoncé comme un remplaçant direct de Cristiano Ronaldo, cela n’a pas tout à fait fonctionné de cette façon en Espagne, avec Hazard en difficulté pour la forme, la forme physique et avec des problèmes de blessures constants depuis son arrivée au Bernabeu.

Hazard n’a réussi que cinq buts et huit passes décisives en 43 matchs depuis qu’il a rejoint les géants de la Liga en 2019, et maintenant à 30 ans, il est clair que ses meilleurs jours sont derrière lui.

Hazard a déclaré dans le passé qu’il aimerait travailler à nouveau avec Mourinho après un séjour de deux ans et demi ensemble à Chelsea

Mourinho a été interrogé sur l’attaquant lorsqu’il a rejoint talkSPORT pour sa dernière apparition dans l’émission Breakfast.

Et alors qu’il avait de grands espoirs pour Hazard quand il a scellé son transfert de rêve au Real, il a admis qu’il n’était pas surpris par son manque d’impact au club, affirmant qu’il serait un prétendant au Ballon d’Or s’il était plus dévoué dans son approche de formation.

S’adressant à Alan Brazil et Ally McCoist lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi, Mourinho a déclaré : « La vérité sur Eden Hazard ?

“La vérité est ce que vous voyez de lui, c’est un joueur incroyable avec un entraînement horrible.

“Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement.

“Au final, c’est un enfant incroyable, c’est un père de famille incroyable, il a l’air de ne pas appartenir à cette génération de joueurs, il est très calme et est totalement concentré sur la famille, sur les enfants, sur les parents, sur un vie très calme.

« Mais il entre sur le terrain tous les matins et… il ne travaille pas beaucoup.

«Quand il entre sur le terrain, vous ne voyez pas le reflet d’une semaine de travail, vous voyez juste le reflet de son talent.

“C’est un joueur incroyable et vous pouvez imaginer s’il était un professionnel de haut niveau. Quand il est allé au Real Madrid, j’ai pensé wow, ce gars va dans le plus grand club du monde et va ressentir cette énorme pression pour être toujours au top, ce gars va gagner le Ballon d’Or, parce qu’il est incroyable .

“Mais en termes de forme physique, de vitesse, de condition physique, il serait un bien meilleur joueur [if he trained properly]. Ce que vous voyez, c’est juste le talent qui a amené Eden là où il est.

«Il a eu plus de blessures au Real Madrid, à son époque avec moi à Chelsea, il n’en a pas eu, il en aurait peut-être eu une mais ce n’était rien de grave. Mais à Madrid, il est entré dans cette dynamique négative avec ses blessures et cela l’a probablement affecté.

Les récents combats d’Eden Hazard l’ont vu tomber sur le banc de l’équipe nationale belge

Ce n’est pas seulement sa forme de club qui a été affectée par ses récentes difficultés de fitness, Hazard est passé de l’affiche de la Belgique à ne pas être actuellement dans la formation de départ.

Le joueur de 30 ans fait partie de l’équipe de Roberto Martinez pour l’Euro 2020 et a fait deux apparitions lors des deux premières victoires du pays contre la Russie et le Danemark, mais en tant que remplaçant sur le banc lors des deux matchs.

Cependant, Mourinho s’attend à ce que Hazard joue un rôle majeur dans la course belge, les Red Devils étant l’un des favoris pour le titre.

Il a ajouté: “Dans ce cas, il est de retour en Belgique, de retour sur la grande scène, vous pouvez sentir qu’il a une bonne relation avec Roberto Martinez, mais il est sur le banc en ce moment

“Mais il sera prêt à sauter pour gagner des montres, donc je pense que la Belgique terminera l’Euro avec Eden au départ et probablement au sommet de son art.”