Jose Mourinho qualifie le défenseur du Portugal et de Man City Ruben Dias de “meilleur défenseur central du monde”, mais craint de ne pas sortir du groupe Euro 2020 avec la France et l’Allemagne

Jose Mourinho a qualifié le défenseur central portugais Ruben Dias de “meilleur au monde” avant le début de la défense de son pays pour l’Euro 2020.

Les champions d’Europe en titre affrontent la Hongrie dans le soi-disant « Groupe de la mort » qui comprend également la France et l’Allemagne.

Dias a disputé 28 matches avec le Portugal depuis ses débuts en 2018

Le Portugal compte de nombreux talents dans ses rangs, dont le capitaine Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes et Joao Felix.

Le défenseur de Man City Dias a connu une brillante première saison en Premier League depuis son arrivée de Benfica dans le cadre d’un contrat de 65 millions de livres sterling.

Il les a aidés à remporter la Premier League et la Coupe de la Ligue, ainsi qu’à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Dias est devenu champion de Premier League lors de sa première saison avec Man City

Ce fut une bonne saison pour lui personnellement car il a remporté le prix du joueur de la saison en Premier League et de la Football Writers’ Association.

L’ancien manager de Chelsea, Man United et Tottenham, Mourinho, qui fait partie de l’équipe talkSPORT pour l’Euro 2020, a fait l’éloge du défenseur central.

parlerSPORT

Mourinho sera sur talkSPORT tout au long de l’Euro 2020 et a hâte de voir Dias en action pour le Portugal

“Je pense que Ruben Dias est le meilleur défenseur central du monde maintenant, peut-être”, a déclaré Mourinho à talkSPORT. «Je dirais que Ruben avec cette étape vers la Premier League acquiert une connaissance et une expérience différentes de la compétitivité.

«Je pense que c’est un défenseur central fantastique. Beaucoup de joueurs fantastiques en attaque, Cristiano n’est plus un gamin.

“Je crois que ce sont ses derniers Euros et après avoir été Champion d’Europe, il va tout tenter pour réussir une dernière fois.”

Les Portugais ont également fait l’éloge de l’actuel manager de l’équipe nationale, Fernando Santos, mais ont également admis que le groupe dans lequel ils ont été attirés pourrait rendre difficile la qualité des huitièmes de finale.

Santos est sélectionneur du Portugal depuis 2014, remportant l’Euro en 2016

“Le manager Fernando est le bon gars pour le bon endroit”, a ajouté Mourinho. “La transition en gardant Cristiano, Pepe, Rui Patricio, en gardant Moutinho et cette structure de garçons expérimentés, je pense qu’il est le bon gars au bon endroit.

« Très stable et connaît très bien les joueurs. Il sait ce qu’il veut et c’est un tel groupe que si vous me disiez que le Portugal sortirait en phase de groupes, je ne serais pas surpris car nous jouons la France en France, l’Allemagne en Allemagne et la Hongrie en Hongrie.

« Pour le Portugal, c’est une situation tellement incroyable en phase de groupes. Si vous le revivez, nous sommes une équipe capable d’aller jusqu’au bout.

