Jose Mourinho réfléchit au raid de Tottenham pour Nuno inadapté qui le frustre

Le patron de la Roma, Jose Mourinho, pourrait attaquer Tottenham pour l’un des joueurs qui ne s’est pas bien débrouillé depuis son départ, selon des informations en Italie.

Tottenham a limogé Mourinho en avril et l’a finalement remplacé par Nuno Espirito Santo. De manière assez surprenante, le Special One a ensuite pris le poste à Roma. Cela a marqué son retour dans le football italien après un précédent succès avec l’Inter Milan.

Après avoir évalué son équipe nouvellement héritée, l’ancien patron des Spurs s’est rapidement rendu compte qu’il avait besoin d’un nouveau milieu de terrain. Granit Xhaka d’Arsenal était sa principale cible, mais Roma a refusé de payer le prix demandé. En fin de compte, ils n’ont pas pu trouver une alternative valable.

Mourinho est toujours à la recherche d’un milieu de terrain et reviendra sur le marché en janvier. Ce faisant, il pourrait jeter son regard vers le nord de Londres – cette fois vers ses anciens employeurs à Tottenham.

Selon Calciomercato, il y a une chance que la Roma poursuive Tanguy Ndombele en hiver.

Ndombele a été éliminé par Nuno en pré-saison et semblait destiné à partir en été. Il reste cependant à la disposition des Spurs et compte désormais quatre apparitions à son actif cette saison.

Même ainsi, son avenir à long terme reste incertain. Il est toujours lié à un déménagement, avec des clubs comme la Juventus et même Manchester United lié.

Mais Calciomercato pense que la Roma de Mourinho pourrait fournir une solution quelque peu surprenante.

En toute honnêteté, la meilleure forme de Ndombele à Tottenham est survenue dans les mois précédant le limogeage de Mourinho. Mais on peut se demander s’il est exactement le profil de milieu de terrain que recherchent les Italiens.

Ils ont besoin de quelqu’un ; Mourinho n’a utilisé que Jordan Veretout et Bryan Cristante comme double pivot de départ dans ses six matchs de Serie A en charge de la Roma jusqu’à présent. Il semble qu’il ne fasse pas confiance aux autres options qui s’offrent à lui.

Par conséquent, Ndombele pourrait obtenir plus de temps de jeu avec Mourinho à Rome qu’il n’en réalise à Tottenham.

Le Français a déclaré qu’il entretenait de “bonnes relations” avec Mourinho en février, tout en admettant qu’il n’était “jamais agréable” d’entendre des “critiques publiques”.

Quelques mois plus tard, l’entraîneur a déclaré à propos de son joueur d’alors : « Tanguy est le genre de gars à qui vous attendez toujours plus que ce qu’il vous donne, car il est tellement talentueux que vous en attendez toujours plus.

« Plus parce que le talent est incroyable. Vous savez, je pense que par le point de vue du talent, par la création au milieu de terrain, par la vision, il est sans égal en ce moment dans le football européen.

«Mais le sentiment est toujours qu’il a quelque chose de plus à donner. Il n’atteint jamais les limites de l’effort, du sacrifice, voire de l’ambition.

“C’est donc le gars que je l’aime en tant que joueur mais qui me frustre un peu parce que je pense qu’il peut être bien meilleur, bien meilleur que ce qu’il est.”

Ndombele sous le feu de Tottenham

Bien qu’il ait pris quelques mesures pour retrouver son rôle dans l’équipe, Ndombele a récemment été critiqué par des experts après le match de Tottenham contre les Wolves lors de la Coupe Carabao.

C’était la première fois que le joueur de 24 ans complétait 90 minutes cette saison. Mais il y avait un contraste frappant entre ses performances dans les deux moitiés.

Selon WhoScored, Ndombele avait 64 touches en première mi-temps – plus que tout autre joueur – alors que les Spurs menaient 2-1 à la pause.

Mais l’énigme n’a réussi que 23 touches après la mi-temps ; il a également effectué 30 passes de moins (42-12), tenté moins de dribbles (5-2) et perdu le ballon à cinq reprises, contre seulement deux fois au cours des 45 premières minutes.

Son affichage inférieur en seconde mi-temps a incité le spécialiste Alex McLeish à critiquer le milieu de terrain.

McLeish a déclaré à Football Insider: «Si ce sont les statistiques, les gens en tireront les os et diront qu’il doit être plus en forme.

«Je ne sais pas comment il travaille, le genre de niveau, c’est pour l’équipe des sciences du sport.

Nuno Espirito Santo en position périlleuse après le derby de Tottenham battu par Arsenal

«Ils doivent l’amener à un niveau où s’il veut produire des statistiques comme celle-là en première mi-temps, le manager voudra cela pour tout le match.

“Vous ne pouvez pas dire: ‘J’ai ce gars pendant 45 minutes et ensuite je vais l’enlever parce qu’il ne court pas en seconde période.’

“C’est pour les gars de la science du sport de l’amener à un niveau de forme physique où vous obtenez des performances de premier ordre, 90 minutes.”

