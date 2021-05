Jose Mourinho rejoignant la Roma si rapidement après la sortie de Tottenham pourrait être une bonne nouvelle pour Daniel Levy et le club

Il n’a pas fallu à Jose Mourinho pour trouver un nouvel emploi dans la direction, car il a été rapidement annoncé mardi comme nouveau patron de la Roma.

Le joueur de 58 ans a quitté Tottenham il y a à peine 15 jours, mais retournera en Italie la saison prochaine lorsqu’il prendra la tête du club de Serie A.

Jose Mourinho a été annoncé mardi comme nouveau patron de la Roma

Et c’est une bonne nouvelle pour les Spurs, selon un rapport de Football.Londres, qui affirme que les Lilywhites bénéficieront financièrement de Mourinho pour trouver un emploi si rapidement.

Ils affirment que le Portugais a été mis en “ congé de jardinage ” et que le club paierait son salaire pendant une durée déterminée, jusqu’à 18 mois, ou jusqu’à ce qu’il trouve un nouvel emploi.

Mourinho gagnerait environ 10,5 millions de livres sterling par an au club.

Il a de bons souvenirs de son séjour en Italie alors qu’il a remporté le triplé avec l’Inter Milan lors de son dernier passage en Serie A.

Mourinho a remporté le triplé la dernière fois qu’il était en Italie

«Merci à la famille Friedkin de m’avoir choisi pour diriger ce grand club et faire partie de leur vision», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Après des rencontres avec la propriété et Tiago Pinto, j’ai tout de suite compris toute l’étendue de leurs ambitions pour l’AS Roma. C’est la même ambition et le même dynamisme qui m’ont toujours motivé et ensemble nous voulons construire un projet gagnant dans les années à venir.

«L’incroyable passion des supporters de la Roma m’a convaincu d’accepter le poste et j’ai hâte de commencer la saison prochaine.

«En attendant, je souhaite bonne chance à Paulo Fonseca et j’espère que les médias apprécieront de ne parler que plus en temps voulu. Daje Roma! »

