Jose Mourinho rejoint talkSPORT: ancien patron de Chelsea, Manchester United, Real Madrid et Tottenham – l’un des managers les plus décorés de l’histoire du football

Jose Mourinho a signé avec talkSPORT pour la couverture étendue du réseau sur les euros, à partir de juin.

Jose sera avec les auditeurs tout au long de la programmation, de la programmation en direct Euro GameDay de talkSPORT aux machines à sous régulières de Breakfast, qui comprendra un aperçu d’avant-match et un téléphone exclusif d’après-match pour les auditeurs de talkSPORT.

talkSPORT a une nouvelle signature spéciale

Il fera partie de l’équipe pour les trois matchs de groupe d’Angleterre, un match des 16 derniers matchs, deux quarts de finale, une demi-finale et la finale.

Jose a géré près de 1000 matchs, il a remporté 25 trophées, dont huit titres de champion et quatre grands honneurs européens.

Il sera accompagné des anciens internationaux anglais Stuart Pearce et Trevor Sinclair et des anciennes légendes écossaises Ally McCoist et Alan Brazil ainsi que de l’équipe régulière, y compris la présentatrice sportive de l’année SJA, Laura Woods, pour apporter aux auditeurs toutes les mises à jour en direct et les dernières nouvelles. du tournoi.

Les émissions d’échauffement en Angleterre seront en direct depuis Wembley le jour de tous les matchs d’Angleterre et chaque match du tournoi sera en direct sur le réseau talkSPORT

Jose Mourinho a déclaré: «talkSPORT est la station des fans et j’ai hâte d’y participer. Les Euros seront un tournoi fantastique et talkSPORT capturera toute l’excitation des fans. Dans mes discussions avec l’équipe, je peux sentir leur enthousiasme pour les Euros. Je suis ravi d’en faire partie. »

Jose est deux fois vainqueur de la Ligue des champions

Il a remporté trois titres de Premier League en deux périodes avec Chelsea – et a remporté des titres de champion dans quatre pays différents

Il a dirigé certains des meilleurs joueurs du monde – Cristiano Ronaldo parmi eux

Le directeur de talkSPORT, Lee Clayton, a déclaré: «Jose Mourinho est un signataire au box-office de talkSPORT. J’ai hâte d’entendre son point de vue sur l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles ainsi que sur les autres géants du tournoi. Son expérience et sa perspicacité seront fascinantes pour les auditeurs de talkSPORT qui auront également l’occasion exclusive de lui poser des questions lors des appels téléphoniques d’après-match.

«TalkSPORT a prouvé lors de la récente débâcle de la Super League que nous sommes une voix puissante des fans lorsque leurs voix doivent être entendues. Ajouter l’un des grands titans du football mondial à notre line-up augmentera le bruit. En plus de ses opinions puissantes et perspicaces, j’ai hâte de découvrir si Jose peut chanter dans le cadre de notre talkSPORT Breakfast Show amusant …

«Nous visons à être la maison des fans pour les Euros, avec une couverture unique 24/7, y compris les appels téléphoniques, les dernières nouvelles de l’intérieur des camps d’entraînement, des commentaires en direct et sur les road shows PLUS Jose Mourinho. Bienvenue dans l’équipe, Jose. Voici un merveilleux tournoi alors que les supporters reviennent dans les stades – et nous créons le bruit de la compétition.

Bienvenue dans l’équipe, Jose Mourinho!