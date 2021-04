Jose Mourinho rejoint talkSPORT, Fury vs Joshua “ mort dans l’eau ”, affirme Arteta Sack, Cavani joue alors que Man United frappe la Roma pour six ans en Ligue Europa – Sports News Live

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sportives, des opinions d’experts et des réactions aux principaux sujets de discussion..

TITRES

Jose Mourinho rejoint talkSPORT: l’ancien patron de Chelsea, Manchester United, Real Madrid et Tottenham – l’un des managers les plus décorés de l’histoire du football – pour faire partie de notre couverture en euros Anthony Joshua vs Tyson Fury maintenant “ mort dans l’eau ” pour juillet ou août et cela n’arrivera pas ensuite, selon Bob Arum, mais Fury continue d’appeler AJ sur les réseaux sociaux Arsenal à dix joueurs battu par l’ancien manager Unai Emery mais la pénalité controversée de Nicolas Pepe donne la bouée de sauvetage des Gunners Europa League “ Killer ” Edinson Cavani offre une masterclass comme Manchester United est venu par derrière pour blitzer la Roma et a mis un pied en finale de la Ligue Europa.Harry Kane a dit qu’il était temps de quitter Tottenham après la remarque du capitaine anglais “ Je veux gagner les plus gros trophées ” et David Ginola prédit un mouvement “ surprise ” à Chelsea lié à 90 millions de livres sterling. offre pour l’ancien attaquant Romelu Lukaku – avec la sensation du Borussia Dortmund Erling Haaland hors de portée Simon Jordan marque Stan Kroenke “ Darth Vader du football anglais ” mais doute que Daniel Ek puisse com prise de contrôle complète d’Arsenal – et affirme qu’il pourrait collecter des fonds pour acheter le club de Premier League Erik ten Hag prêt pour la réunion de Tottenham alors que le patron de l’Ajax émerge en tant que favori pour succéder à Jose Mourinho – au milieu des rapports que le patron des Wolves Nuno Espirito Santo a été “ offert ” au club talkSPORT à Rejoignez le football anglais dans le boycott des réseaux sociaux ce week-end afin de lutter contre les abus et la discrimination