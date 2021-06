Jose Mourinho révèle comment l’Angleterre peut battre l’Allemagne s’ils s’affrontent les huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec Harry Maguire, John Stones et Tyrone Mings

Jose Mourinho a suggéré que l’Angleterre pourrait jouer une défense à trois si elle affrontait l’Allemagne lors des 16 derniers de l’Euro 2020.

Les Three Lions ont dominé le groupe D avec une confortable victoire 1-0 sur la République tchèque mardi, préparant une rencontre contre le finaliste du groupe F.

.

Maguire et Stones sont le duo défensif de premier choix de l’Angleterre

Cependant, il pourrait s’agir de la France, de l’Allemagne, du Portugal et de la Hongrie.

L’Allemagne a joué une formation 3-4-3 à l’Euro 2020 et leurs ailiers, Joshua Kimmich et Robin Gosens, se sont déchaînés lors d’une victoire 4-2 sur le Portugal le week-end dernier.

L’Angleterre a utilisé un dos trois et des arrières lors de sa course aux demi-finales de la Coupe du monde 2018 et Mourinho pense que le patron des Trois Lions, Gareth Southgate, pourrait revenir à ce style avec Harry Maguire, John Stones et Tyrone Mings en défense s’ils affrontent l’Allemagne ensuite semaine.

.

Maguire a eu des blessures à la fin de la saison et a eu besoin de béquilles pour se déplacer

Beaucoup a été fait pour inclure Maguire dans l’équipe en raison de ses problèmes de blessures avant le début du tournoi. Cependant, il a réussi le match contre les Tchèques avec brio lors de son premier départ.

“Je n’arrête pas de dire que lorsque vous avez la possibilité de prendre 26 joueurs, vous devez risquer, jouer et prendre un joueur blessé si le joueur le mérite”, a expliqué Mourinho à talkSPORT.

.

Mourinho est un grand fan de Mings et insiste sur le fait qu’il pourrait jouer dans un back-trois pour l’Angleterre

«Maguire est l’un de ces joueurs. Il était confiant, il était stable, il était intelligent [against the Czech Republic].

« Il a bien lu le jeu et il a un bon partenariat avec les Stones.

“Mings fait un travail fantastique, on pouvait sentir qu’il était heureux de venir pendant 10 ou 15 minutes, c’est un joueur d’équipe.

“Je ne serais pas surpris si le prochain match était contre l’Allemagne, la façon dont ils jouent avec trois à l’arrière – je ne serais pas surpris si l’Angleterre allait avec Stones, Maguire et Mings à l’arrière.”

.

En haut, Saka s’est démarqué lors d’une victoire des Three Lions lors de leur dernier match de groupe.

Et le fait que le match se déroule à Londres offre un avantage à l’Angleterre et une victoire pourrait les propulser vers la terre promise.

“Le prochain est celui parce que ce sera contre une équipe de haut niveau”, a-t-il poursuivi. «Oui, un avantage à cause de Wembley, mais de la pression parce que ce sera un gros adversaire.

« S’ils vont en quarts de finale, ce match pourrait être celui qui les poussera jusqu’au bout.