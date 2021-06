Jose Mourinho révèle “l’erreur” de Didier Deschamps après la sortie de la France à l’Euro 2020

Jose Mourinho dit que l’erreur de Didier Deschamps a coûté à la France sa défaite à l’Euro 2020 (./talkSPORT)

José Mourinho pense que Didier Deschamps a commis une erreur majeure lors de la défaite en tirs de barrage de la France contre la Suisse à l’Euro 2020 lundi soir.

La France semblait être en passe de garantir sa place en quart de finale alors que le doublé de Karim Benzema et la brillante frappe à longue distance de Paul Pogba ont annulé le premier match de Haris Seferovic en première mi-temps.

Mais la Suisse a marqué deux fois en retard pour porter le score à 3-3 après 90 minutes et forcer la prolongation. Kylian Mbappe a ensuite raté le coup de pied crucial lors des tirs au but pour envoyer la France hors de la compétition.

Mourinho, cependant, estime que la décision de Deschamps de remplacer Antoine Griezmann par Moussa Sissoko dans les phases finales de la seconde mi-temps s’est avérée coûteuse pour la France.

“Je pense que la France s’est un peu amusée, ce qui, je pense, dans le football, doit être pratiqué après le match, pas pendant le match. Ils se sont amusés trop tôt ”, a déclaré Mourinho à talkSPORT.

“Ils jouaient fantastiquement, la façon dont ils ont changé le résultat, incroyable, le premier but de Benzema était incroyable, le troisième but de Pogba était le meilleur. Mais ensuite, je pense qu’ils se sont un peu amusés.



Didier Deschamps a remplacé Antoine Griezmann avant l’égalisation tardive de la Suisse (. via .)

«Je pense aussi que Deschamps a commis une erreur à laquelle je pense à plusieurs reprises.

« Lorsque vous êtes dans un match où il y a une possibilité de prolongation, vous devez faire très attention aux changements que vous apportez.

« Quand vous faites un changement à la 89e minute et que vous éliminez l’un de vos meilleurs joueurs, Griezmann, qui jouait incroyablement bien et que vous changez Griezmann pour Sissoko.

« S’il s’agit d’un match à points sans prolongation, ce n’est pas grave. Mais quand il y a une possibilité de prolongation, c’est un gros match parce que vous faites ce changement, ils égalisent à la minute 91 ou 92, vous passez en prolongation et ensuite vous voulez vous tirer dessus parce que vous avez laissé Griezmann en dehors des prolongations.

“Ensuite, dans les prolongations, vous avez la malchance de ne pas contrôler que Benzema se blesse ou ressente quelque chose et vous perdez vos deux meilleurs attaquants.

“Et puis pendant les prolongations, vous n’avez jamais pensé que la France pouvait gagner parce qu’elle n’avait pas le pouvoir de le faire.

“Je pense qu’en ce moment, Deschamps sait qu’il a commis cette erreur, ce qui peut arriver à chacun d’entre nous, mais l’expérience nous aide.

“Lorsque vous avez encore une possibilité de prolongation, vous n’enlevez pas l’un de vos meilleurs joueurs.”

