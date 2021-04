Jose Mourinho SACKED par Tottenham quelques jours seulement avant la finale de la Coupe de la Ligue alors que son séjour de 18 mois dans le nord de Londres se termine avec Ryan Mason et Chris Powell pour prendre la charge temporaire

Jose Mourinho a été limogé par Tottenham, comprend talkSPORT.

Le manager portugais a pris en charge le club du nord de Londres en décembre 2019, mais a été soumis à une pression croissante cette saison.

Mourinho était à Tottenham depuis seulement 18 mois

Une sortie embarrassante de la Ligue Europa et le club languissant à la septième place de la Premier League l’ont désormais vu démis de ses fonctions par le président Daniel Levy.

Tottenham risque de manquer la qualification de la Ligue des champions alors qu’il occupe la septième place du tableau, à cinq points des quatre premiers, après le match nul 2-2 de vendredi avec Everton.

Le timing est incroyable, cependant, étant donné que les Spurs ont disputé la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City dimanche, enchérissant pour leur premier trophée en 13 ans.

Chris Powell, le chef de l’académie des Spurs, et l’entraîneur et ancien joueur Ryan Mason devraient prendre en charge l’équipe à Wembley et pour le reste de la saison.

L’animateur de talkSPORT, Jim White, a déclaré: «talkSPORT comprend que Jose Mourinho a été limogé. Nous comprenons que Mourinho est hors de Tottenham. »

Mourinho était sur le point de conduire les Spurs à l’argenterie – mais cette chance lui a été enlevée

Réagissant aux nouvelles sur talkSPORT, Simon Jordan a déclaré: «Je pense que ce fut une décision imparfaite de l’avoir fait entrer en premier lieu.

«Je ne pensais tout simplement pas que la solution était la bonne et une fois que vous l’avez là, vous devez soit le soutenir de tout cœur, soit le laisser partir.

Et cela vous donne une indication que Tottenham ne sera peut-être pas dans le métier l’année prochaine pour dépenser beaucoup d’argent.