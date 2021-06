Jose Mourinho salue Kalvin Phillips comme le meilleur joueur de l’Angleterre contre la Croatie, déclarant que le milieu de terrain de Leeds montrait une “personnalité incroyable”

Jose Mourinho a fait l’éloge de Kalvin Phillips après que sa masterclass de milieu de terrain contre la Croatie a aidé l’Angleterre à s’imposer 1-0 à Wembley.

L’as de Leeds United, 25 ans, était le joueur hors pair aux yeux de Mourinho alors qu’il dirigeait le centre du terrain aux côtés de Declan Rice et créait le vainqueur pour Raheem Sterling.

Phillips a été excellent pour l’Angleterre au milieu de terrain central contre la Croatie

Bien qu’il ait été opposé au vainqueur du Ballon d’Or Luka Modric et à la star de Chelsea Mateo Kovacic, Phillips était loin d’être impressionné et ses passes aventureuses et ses tacles engagés ont été la clé de la victoire de l’Angleterre.

Lorsqu’on lui a demandé qui était son artiste vedette dans le choc du Groupe D, Mourinho a répondu sans hésitation : « Kalvin Phillips. C’est un joueur sans expérience internationale. Ce n’est pas un joueur qui arrive de la Ligue des champions, il n’arrive pas avec 20, 25 sélections.

«C’est un joueur qui est arrivé la saison dernière du championnat et bien sûr, il a joué toute la saison dans la ligue la plus intense et la plus difficile du monde.

« Il a montré une personnalité incroyable. Rice était stable comme il l’est toujours, mais Phillips était plus que stable.

“Il a montré que non seulement avec le but mais aussi dans la façon dont il pressait haut, il était en position côte à côte avec Declan Rice mais à chaque fois que Modric ou Kovacic tombaient, essayant de s’éloigner d’eux, il n’avait pas peur de pousser et d’essayer d’appuyer plus haut.

«Je ne me souviens pas qu’il ait raté une passe dans une zone de construction dangereuse.

“Je pense qu’il était très, très bon et quand vous voyez l’un de ces jeunes gars apparaître sur ces grandes scènes et jouer comme il l’a fait, c’est fantastique.”

Phillips a produit une performance exceptionnelle lors de son neuvième match pour l’Angleterre

C’est la course d’entraînement de Phillips qui a conduit le vainqueur de l’Angleterre à 12 minutes de la deuxième mi-temps, alors qu’il engageait les défenseurs croates avant de glisser dans Sterling, qui a tiré à la maison.

S’adressant à talkSPORT après le match, Phillips a révélé comment le manager Gareth Southgate a dit aux joueurs anglais de rester calmes à la mi-temps et ils ont obtenu leurs récompenses en seconde période.

“Il a dit que nous avions bien commencé, nous avons eu quelques chances”, a-t-il déclaré à Faye Carruthers de talkSPORT, lorsqu’on lui a demandé ce que Southgate avait dit à la pause.

“Mais nous savions que la Croatie était une très bonne équipe, nous savions qu’ils auraient du temps sur le ballon et qu’ils ne seraient pas frustrés par cela.

« Je pense que la performance défensive de tout le monde dans l’équipe était excellente.

“Repartir avec une victoire 1-0 contre une bonne équipe croate est un bon début.”

