Jose Mourinho salue l’affichage de l’Angleterre contre la Croatie, pense qu’ils sont “prêts” pour la gloire à l’Euro 2020 alors que les trois Lions commencent à gagner grâce à Raheem Sterling

Jose Mourinho pense que l’Angleterre est “prête” pour la gloire à l’Euro 2020 alors qu’il saluait leur performance contre la Croatie.

Raheem Sterling a marqué son premier but lors d’un tournoi majeur pour donner aux Three Lions une victoire 1-0 lors de leur match d’ouverture dans un stade ensoleillé de Wembley dimanche après-midi.

Sterling s’envole ravi après son but contre la Croatie

Ce fut une solide performance des hommes de Gareth Southgate alors que l’Angleterre a remporté un match d’ouverture d’un championnat d’Europe à la dixième fois de la demande.

Le patron de l’Angleterre a été interrogé avant le match sur ses choix de sélection, choisissant de jouer avec Kieran Trippier à l’arrière gauche et laissant Jack Grealish sur le banc, mais cela s’est avéré un choix inspiré.

“Ils sont prêts”, a déclaré Mourinho à talkSPORT avant le match, déclarant que l’Angleterre avait le talent pour remporter un tournoi majeur pour la première fois depuis 1966.

Et dans son analyse d’après-match, il était encore plus confiant quant aux chances des Trois Lions.

“Le résultat est plus que mérité”, a déclaré l’ancien manager de Chelsea, Manchester United, Real Madrid et Tottenham.

« Tout était sous contrôle et cela signifie beaucoup, surtout pour le premier match, où les gens ont tendance à se tourner vers les résultats précédents en Euros et en Coupes du monde. Je pense que c’était très positif.

GETTY

Southgate a réussi sa sélection d’équipe

«Regardez cette équipe et regardez le travail qu’elle a fait pendant de nombreuses années. (Jude) Bellingham, (Kalvin) Phillips sont arrivés récemment mais les autres ont des années d’équipe nationale (expérience). Ils se sentent à l’aise, ils ont plus qu’une équipe, ils ont un groupe.

«Ils savent ce qu’ils font et vous pouvez même ressentir après 1-0 la façon dont l’Angleterre a joué, ils n’étaient pas émotifs, ils n’étaient pas motivés par faire un spectacle ici à Wembley.

« Ils étaient pragmatiques, ils étaient objectifs, gardant le contrôle total de la situation.

“J’étais positif avant le début de la compétition et après cette victoire, je suis encore plus confiant dans l’équipe.”

Mourinho a été très impressionné par la performance de Kalvin Phillips, la star de Leeds aidant à garder un excellent milieu de terrain croate silencieux aux côtés de Declan Rice et créant le vainqueur pour Sterling.

Lorsqu’on lui a demandé qui était son meilleur joueur contre la Croatie, Mourinho a répondu : « Kalvin Phillips. C’est un joueur sans expérience internationale, ce n’est pas un joueur qui arrive de Ligue des champions et 25 sélections en poche.

“C’est un joueur qui est arrivé la saison dernière du championnat et il a joué toute la saison dans la ligue la plus intense et la plus difficile du monde. Il a montré une personnalité incroyable.

GETTY

Phillips a été exceptionnel lors de sa neuvième apparition pour l’Angleterre

“Bien sûr, Rice était stable comme il l’est toujours, mais Phillips était plus que stable. Il a montré que non seulement avec le but mais aussi dans la façon dont il pressait haut, il était en position côte à côte avec Declan Rice mais à chaque fois que Modric ou Kovacic tombaient, essayant de s’éloigner d’eux, il n’avait pas peur de pousser et essayer d’appuyer plus haut.

«Je ne me souviens pas qu’il ait raté une passe dans une zone de construction. Il était très, très bon. Quand vous voyez l’un de ces jeunes gars apparaître sur les grandes scènes et jouer comme il l’a fait, c’est fantastique.

Harry Kane était silencieux pour l’Angleterre mais Mourinho a défendu l’attaquant, insistant sur le fait que son mouvement était la clé du premier match de l’Angleterre alors qu’il créait un espace pour que Sterling se présente et marque.

Mourinho a également félicité Southgate pour avoir sélectionné Sterling, bien qu’il ait souligné qu’il trouverait toujours une place dans le onze de départ pour Jack Grealish, qui a été laissé sur le banc.

“Ce qui est arrivé à Vida, c’est qu’au lieu de couvrir la position de la course de Raheem, il poursuivait le mouvement de Harry”, a expliqué le manager vainqueur en série, qui prendra en charge Roma la saison prochaine.

“Harry sans toucher le ballon a fait la moitié du travail. Bien sûr, Kalvin Phillips a fait la course, il était calme, il a vu le mouvement de Harry, il n’a pas passé le ballon et a ensuite vu l’espace et a joué ce ballon.

“C’est pourquoi je pense également que la décision du personnel d’entraîneurs de jouer Sterling était probablement la bonne décision car Harry a besoin de ce genre de joueurs où il se déplace et attaque les espaces.

« Je ne change pas d’avis. Je pense que Grealish est un joueur fantastique et je pense qu’il doit tôt ou tard lui trouver une place. Mais la décision de jouer contre Raheem était bonne – et nous sommes tous heureux.

