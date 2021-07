Jose Mourinho se demande pourquoi Bukayo Saka a pris le cinquième penalty de l’Angleterre et se demande pourquoi Raheem Sterling, Jordan Henderson et des joueurs plus expérimentés n’ont pas pris de tirs au but après la défaite de l’Italie en finale de l’Euro 2020

Jose Mourinho est catégorique : Bukayo Saka n’aurait pas dû tirer le cinquième penalty de l’Angleterre lors de la défaite en tirs de barrage contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma a sauvé les tirs au but de Jadon Sancho et Saka après que Marcus Rashford ait frappé le poteau, pour envoyer le trophée aux Azzurri après 120 minutes exténuantes à Wembley.

GETTY

Le chagrin était gravé sur le visage de Saka

GETTY

La star de Man United, Rashford, a frappé le poteau avec son penalty

Gareth Southgate a été critiqué pour un certain nombre de décisions cruciales qui ont conduit aux tirs au but.

Le manager a décidé de retirer Kyle Walker et Jordan Henderson et de les remplacer par Rashford et Sancho spécifiquement pour les coups de pied ponctuels, tandis que les fans étaient stupéfaits lorsque Saka, 19 ans, est intervenu pour prendre le cinquième et décisif penalty.

Mourinho, qui a rejoint le petit-déjeuner talkSPORT de lundi pour discuter de la défaite atroce des Trois Lions, a déclaré que des joueurs plus expérimentés auraient dû intensifier les tirs au but, plutôt que les jeunes Rashford, Sancho et Saka.

Mais c’est la position de Saka dans la formation des penaltys qui l’a vraiment déconcerté, affirmant que c’était “trop” pour l’adolescent d’avoir le “destin d’un pays sur ses épaules” à ce moment-là.

“Sur les décisions des tireurs de penalty, je pense qu’il est difficile de laisser Saka en dernier”, a déclaré le Special One.

GETTY

Les coéquipiers anglais de Saka ont rapidement soutenu le jeune

“Je pense que c’est trop pour un enfant d’avoir tout sur ses épaules en ce moment, mais je ne sais pas, je dois poser cette question à Gareth parce que souvent ce qui se passe, c’est que les joueurs qui devraient être là ne sont pas là, joueurs qui devraient être là, ils fuient la responsabilité.

“Et parce que je pense que Gareth est un gars si honnête et qu’il est si protecteur envers ses joueurs, je ne pense pas que Gareth dirait jamais si” Joueur A “ou” Joueur B ” s’enfuyait ou se cachait ou disait qu’ils n’étaient pas prêts à prendre une.

“Parce que, ne me demandez pas qui parce que je ne vous le dirai pas, mais on m’a dit à 100% qu’un joueur qui pourrait être dans cette équipe et n’était pas dans cette équipe, l’une des raisons était en demi-finale de la Coupe du monde. final il aurait dû tirer un penalty et il a refusé.

“Donc, parfois, ces situations se produisent et des gens honnêtes comme Gareth n’exposent pas le joueur.

.

Sterling avait raté ses trois dernières pénalités pour Man City et n’a pas intensifié pour en prendre une pour l’Angleterre

“Je ne sais pas dans ce cas, je ne sais vraiment pas, mais je pense que peu importe si vous êtes un bon tireur de penalty ou non.”

Mourinho pense que les joueurs les plus expérimentés auraient dû prendre des pénalités – d’autant plus que Rashford et Sancho venaient tout juste d’entrer sur le terrain en tant que remplaçants tardifs en prolongation.

« Dans cette situation, où était Raheem Sterling ? », a-t-il demandé.

« Où était John Stones ? Où était Luke Shaw ? Pourquoi Jordan Henderson ou Kyle Walker ne sont-ils pas restés sur le terrain ?

“Parce qu’en réalité, c’est très, très difficile pour Marcus Rashford et Jadon Sancho de venir tirer un penalty après une touche de ballon.

« Mais pour que Saka ait le destin d’un pays sur ses épaules… je pense que c’est trop.

“Nous pouvons parler des jours précédents et de la façon dont ils ont été incroyables à tirer des tirs au but, mais le problème avec les tirs au but est que c’est une chose d’en prendre un à l’entraînement et une chose à prendre en match, et pour ces situations, il n’y a aucun moyen de entraînez-les correctement parce que vous ne pouvez pas vous entraîner avec la vraie pression, c’est quelque chose que vous ne ressentez qu’à ce moment-là.

“Pauvre Saka, je suis juste désolé pour lui.”

.

Saka a également été consolé par Southgate après avoir raté le penalty final du match

Mourinho a réconforté le trio anglais après ses tirs au but, affirmant que même les meilleurs du jeu avaient réussi des tirs au but dans les gros matchs.

The Special One est revenu sur le moment où il a choisi trois des meilleurs joueurs du Real Madrid pour ouvrir leur fusillade contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, et comment cela ne s’est pas passé comme prévu…

“Nous parlons des jeunes joueurs, mais je veux juste rappeler que j’ai perdu la demi-finale de la Ligue des champions de la même manière”, a-t-il ajouté.

“J’ai décidé d’aller fort dans les tirs au but un à trois, pour essayer de mettre la pression sur le Bayern Munich, et Cristiano Ronaldo a raté, Sergio Ramos a raté et Kaka a raté.

“Donc, les pénalités sont toujours des pénalités.”

.

Même Cristiano Ronaldo a ressenti la douleur de rater un penalty et de perdre une fusillade dans un match important

Cependant, le Special One a ajouté qu’il ne comprenait pas les changements de Southgate avant la fusillade, affirmant que le manager risquait de perdre le match en prolongation.

Il a déclaré: “Je voudrais aborder un point qui pour moi était encore plus difficile à voir du point de vue d’un entraîneur, c’était les changements de Walker et Henderson pour Rashford et Sancho avant [an Italy] le coin a été pris

«Vous perdez deux bons défenseurs dans les airs à Walker et Henderson et les changez pour deux joueurs froids, pas des défenseurs, Rashford et Sancho.

«L’Angleterre aurait pu perdre le match là-bas. Donc je pense que c’était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas comprendre.