Jose Mourinho se retire du travail à Newcastle, insistant sur le fait qu’il est heureux à Rome, mais admet son « lien émotionnel » avec les Magpies après la relation avec Sir Bobby Robson

Un autre des managers de renom liés au travail de Newcastle s’est exclu de la course.

Après la prise de contrôle saoudienne du club, les nouveaux propriétaires seraient sur le point de limoger Steve Bruce et de le remplacer par un entraîneur plus réputé.

José Mourinho se dit heureux à Rome

Les goûts d’Antonio Conte, Lucien Favre et Frank Lampard ont tous fait parler de leur travail.

Il a été rapporté la semaine dernière que le patron de Leicester, Brendan Rodgers, n’avait «aucun intérêt» pour le rôle à St James ‘Park.

Et, aujourd’hui, l’ancien patron de Chelsea et de Manchester United, Jose Mourinho, a déclaré qu’il ne rejoindrait pas les Magpies.

Brendan Rodgers restera également sur place

On a beaucoup parlé du fait que le joueur de 58 ans, qui a remporté trois titres de Premier League pendant son séjour en Angleterre, pourrait être prêt pour un retour au Royaume-Uni.

Mourinho, qui dirige actuellement l’équipe de Serie A Roma, a travaillé en étroite collaboration avec la légende de Newcastle Sir Bobby Robson pendant cinq ans au début de sa carrière.

La paire s’est croisée au Sporting Lisbonne en 1992, Mourinho suivant Robson pour des séjours à Porto et Barcelone.

Mourinho était l’entraîneur et traducteur de Sir Bobby Robson

Mais s’adressant aux médias avant leur match contre la Juventus dimanche, le Portugais a exclu la possibilité qu’il revienne en Angleterre.

Il a déclaré : « Sur Newcastle, je n’ai rien à dire. Absolument rien à dire.

« La seule chose que je puisse dire, c’est que pendant de très nombreuses années, j’ai travaillé avec l’une des figures les plus importantes de l’histoire de Newcastle, Sir Bobby Robson, et c’est pourquoi j’ai toujours eu un lien émotionnel avec cette ville et cette fanbase. Mais ce n’est rien de plus que cela.

Steve Bruce est toujours le manager de Newcastle – pour l’instant

Mourinho a également exprimé sa joie de travailler pour le groupe Friedkin à Rome, en déclarant : « Je suis ici, je suis vraiment heureux d’être ici.

« Je suis à 100 % concentré sur le projet Roma, le projet Friedkin. »

