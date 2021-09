Jose Mourinho sera considéré comme un meilleur manager que Sir Alex Ferguson en raison de ses succès dans différents pays, estime Simon Jordan, qui évalue les anciens patrons de Manchester United.

Jose Mourinho ou Sir Alex Ferguson – qui sera le meilleur manager ? Ils ont tous les deux remporté plus de trophées que la plupart ne pourraient en rêver, il est donc difficile de les séparer.

Cependant, Simon Jordan a revendiqué Mourinho pips Ferguson, au motif qu’il gérait plusieurs clubs dans différents pays.

Les deux anciens managers de Manchester United ont connu un succès incroyable

En plus de passer du temps à Manchester United et à Chelsea, Mourinho a voyagé à travers l’Europe et a entraîné Porto, l’Inter Milan et le Real Madrid. Il est maintenant manager de Roma en Serie A où il a récemment supervisé son 1000e match en tant qu’entraîneur.

Bien qu’il ait remporté à peu près tout ce qu’il pouvait à United, la décision de Ferguson de passer presque toute sa carrière à Old Trafford le rend inférieur à Mourinho, selon Jordan.

“Si vous regardez le fait qu’il a remporté le championnat avec le Real Madrid, il a remporté le championnat avec l’Inter Milan – et un Inter Milan démodé, sans le même niveau de ressources”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

Mourinho a réussi 16 fois contre Ferguson – il en a gagné sept, fait match nul six et perdu trois

« Il est entré dans Chelsea et les a détournés de ce [Claudio] Ranieri faisait quelque chose d’encore plus important et dominait le football anglais pendant un certain temps pendant que Ferguson était à Manchester United.

« Il a remporté plus de trophées que Ferguson. Ferguson parle de lui en termes élogieux.

«Est-ce que je pense qu’il est un meilleur manager dans quatre clubs dans quatre ligues que Ferguson? Oui. Est-ce que je pense qu’il est un meilleur manager dans le football anglais que Ferguson ? Non.”

Lorsque vous comparez les deux managers emblématiques, comme l’a dit Jordan, vous devez les évaluer en fonction de leurs différentes réalisations.

Jose Mourinho a tendance à remporter des trophées partout où il va

Mourinho a connu trois sorts différents en Premier League, son premier en 2004-05 lorsqu’il a repris Chelsea, où il a remporté le premier titre de premier plan des Blues depuis 50 ans avec un record de 95 points.

Ils ont conservé leur couronne de Premier League un an plus tard et ont remporté la FA Cup et la Coupe de la Ligue à deux reprises sous la direction de Mourinho.

Il est revenu à Stamford Bridge en 2013 et les a guidés vers la troisième place, à quatre points du vainqueur du titre, Manchester City.

Lors de la campagne 2014/15, Mourinho a remporté un troisième triomphe en Coupe de la Ligue et un troisième titre de Premier League.

Sir Alex Ferguson était un aimant à trophées à United

Un passage à Manchester United est intervenu après que Mourinho a quitté les Bleus par consentement mutuel en décembre 2015, avec eux un point au-dessus de la zone de relégation.

Il a remporté trois trophées au cours de son séjour à Old Trafford – Community Shield, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa.

Rien de tout cela n’inclut ses succès en Europe, où il a remporté des titres de Ligue des champions avec Porto et l’Inter Milan, ainsi que de nombreux trophées en Espagne avec le Real Madrid.

Quant à Ferguson, son séjour de 27 ans chargé de trophées à United aura du mal à être battu.

Record dans le football anglais – Ferguson v Mourinho

Sir Alex Ferguson | Man Utd (1986-2013)

Matchs : 810

Victoires : 528

Pourcentage de victoire : 65,2 %

Pertes : 114

Titres de Premier League : 13

Prix ​​du manager du mois : 27

José Mourinho | Chelsea (2004-07; 2013-15), Man Utd (2016-18)

Matchs : 363

Victoires : 217

Pourcentage de victoire : 59,8 %

Pertes : 62

Titres de Premier League : 3

Prix ​​du manager du mois : 4

Il a remporté la Premier League 13 fois, la FA Cup cinq fois, la Coupe de la Ligue quatre fois et la Ligue des champions deux fois, ainsi que la Coupe des vainqueurs de coupe européenne – se consolidant comme l’un des plus grands managers de tous les temps.

Son dernier acte en tant que légende de United est peut-être son meilleur, cependant, après avoir convaincu Cristiano Ronaldo de rejoindre les Red Devils.

Après son doublé contre Newcastle samedi, l’Ecossais a toujours un impact sur United, bien qu’il ait quitté le club il y a huit ans.