Jose Mourinho “si heureux” qu’il a signé Luka Modric de Tottenham pour le Real Madrid et dit que le monde du football sera “très triste” lorsque le milieu de terrain croate prendra sa retraite

Jose Mourinho a déclaré que ceux qui aiment le football “seront très tristes” lorsque Luka Modric prendra enfin sa retraite alors qu’il parlait de sa fierté d’avoir signé la star du Real Madrid.

Le capitaine croate n’a pas été en mesure d’inspirer les finalistes de la Coupe du monde 2018 aux quarts de finale de l’Euro 2020, s’écrasant contre l’Espagne dans un thriller de huit buts lors des huitièmes de finale lundi, mais a connu un superbe tournoi individuel.

Luka Modric pourrait bien avoir joué son dernier match de tournoi international pour la Croatie

Bien qu’il ait été largement annulé contre les impressionnants Kalvin Phillips et Declan Rice lors du premier match de la Croatie contre l’Angleterre, le joueur de 35 ans a joué un rôle déterminant dans les victoires contre la République tchèque et l’Écosse.

Il n’aurait pas pu faire beaucoup plus contre l’Espagne non plus, car sa nation a mené un énorme combat avant que l’Espagne ne riposte pour remporter une rencontre dramatique 5-3.

La douleur de quitter à ce stade blessera sans aucun doute les supporters croates, mais la vue de Modric arrachant le brassard du capitaine pour être remplacé pour ce qui pourrait être sa dernière apparition dans un tournoi international piquera encore plus.

S’adressant à talkSPORT sur le petit-déjeuner sportif, Mourinho – qui a signé le milieu de terrain du Real Madrid de Tottenham en 2012 – a lyrique sur les talents du milieu de terrain.

Il a déclaré: “Luka est l’un de ces joueurs qui, lorsqu’il mettra fin à sa carrière dans quelques années environ, des gens comme nous qui aiment le football, nous allons être très tristes.

« Il est absolument fantastique. Quand j’ai demandé à Florentino Perez de l’acheter, je ne veux pas me souvenir de l’occasion car c’était vraiment difficile de traiter avec Tottenham

Mourinho a amené l’international croate à Madrid à l’été 2012 depuis Tottenham

« Finalement, il est arrivé à Madrid et est resté dix ans dans le plus grand club avec la plus grande pression et absolument incroyable.

«Parfois, vous ne savez pas s’il est droitier ou gaucher, la façon dont il analyse tout le monde autour de lui, on dirait qu’il n’y a pas de pression et pas de joueurs autour de lui.

“La façon dont il pense est fantastique, alors c’est un gars tellement humble sur le terrain, la façon dont il travaille pour l’équipe. C’est un gars tellement humble à l’extérieur.

«Je pense à hier quand il a quitté le terrain pour un remplacement en prolongation; Je pense que ce n’était pas seulement la foule croate qui l’applaudissait, mais tout le stade, même les espagnols.

“Luka, en Espagne, il joue pour le Real Madrid et c’est un joueur que tout le monde respecte. Je suis tellement, tellement heureux d’avoir été celui qui l’a emmené à Madrid.