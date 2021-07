Jose Mourinho soutient Harry Kane pour être le meilleur buteur d’Angleterre à l’Euro 2020 et marquera “deux ou trois buts faciles” en route pour la finale

in

Jose Mourinho a soutenu Harry Kane pour dépasser Raheem Sterling et devenir le meilleur buteur d’Angleterre à l’Euro 2020.

La star de Tottenham, Kane, a connu un début de tournoi lent, n’ayant pas décollé jusqu’à ce qu’il rentre chez lui lors du dernier affrontement contre l’Allemagne.

.

Kane a marqué un but à l’Euro 2020 et espère en ajouter contre l’Ukraine

Sterling avait été le seul homme à marquer pour l’Angleterre jusqu’au moment où l’attaquant a porté le score à 2-0 contre les Allemands.

L’attaquant de Manchester City a marqué trois fois à l’Euro 2020 et pourrait avoir une chance de remporter le Soulier d’or si sa séquence de buts se poursuit.

Peu de gens se seraient attendus à ce que Sterling soit le meilleur buteur d’Angleterre et que Kane soit en retard lors de la phase de groupes.

.

La livre sterling est sans doute devenue incontournable pour l’Angleterre après avoir marqué trois buts à l’Euro 2020

L’équipe de Gareth Southgate affrontera ensuite l’Ukraine et, en cas de victoire, affrontera la République tchèque ou le Danemark.

Mourinho pense que Kane, qu’il a dirigé aux Spurs, finira toujours meilleur buteur.

S’adressant à talkSPORT Drive, il a déclaré: “Il (Sterling) a fait un travail incroyable pour City, la saison dernière n’a pas été incroyable pour lui mais les deux saisons précédentes, il joue large, il joue avant-centre.

« L’entraîneur l’utilise dans différentes situations. Nous regardons Harry Kane et regardons les bons joueurs pour jouer avec Harry, il a besoin de profondeur dans l’équipe, de vitesse dans l’équipe.

getty

Kane a démarré lentement l’Euro 2020

“En équipe nationale, Sterling le fait pour eux. Non, je ne m’attendrais pas à ce que Sterling soit le meilleur buteur et non, je ne pense pas qu’il sera le meilleur buteur.

“Harry Kane dans les deux prochains matches marquera facilement deux ou trois buts.”

Lorsqu’on lui a demandé si le football revenait à la maison, Mourinho a ajouté: “Je pense que oui. Le football revient à la maison. La finale est à Wembley et l’Angleterre y jouera.