Jose Mourinho suggère pourquoi Didier Deschamps a de la rancune après la fouille de Tottenham

Jose Mourinho pense que Didier Deschamps lui en veut depuis 2004 après que le patron de la France ait semblé mécontent du fait que le manager de la Roma ait qualifié son équipe de favoris pour remporter l’Euro 2020.

Après avoir remporté la Coupe du monde 2018 et le nombre de talents au sein de l’équipe, dont Kylian Mbappe, N’Golo Kante et Antoine Griezmann, la France devrait remporter plus d’argenterie lors d’un autre tournoi majeur.

La France cherche à remporter un premier championnat d’Europe depuis 2000

Et Mourinho ne pensait pas différent, mais ses commentaires semblaient agacer Deschamps, qui a mentionné le temps passé par le premier à Tottenham.

Les Spurs ont été présentés comme des challengers pour le titre de Premier League au début de la saison dernière, mais sont tombés avec Mourinho face au sac en avril.

Apparaissant faire référence à cela, Deschamps a déclaré : « J’ai pensé la même chose à propos de son équipe de Tottenham, mais cela ne s’est pas passé comme ça.

« Oui, nous sommes favoris en raison du statut de champions du monde.

“Ce n’est pas une pression, c’est la réalité, on ne fuira pas le débat sur la présence de la France parmi les favoris de cet Euro.”

parlerSPORT

Mourinho a riposté à l’émission talkSPORT Breakfast

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un problème entre lui et Deschamps, Mourinho a suggéré que la finale de la Ligue des champions 2004 entre eux pourrait être à l’origine du problème du manager français.

Mourinho a plaisanté : « Il n’oublie pas la finale de la Ligue des champions [in 2004]. Porto 3-0 Monaco.

“Je pense que ça vient de là – et ça ne devrait pas parce que j’ai perdu beaucoup de matches et je n’ai aucun problème avec les managers parce que j’ai perdu.”

La France a lancé sa campagne pour l’Euro 2020 en battant l’Allemagne 1-0 mardi et est en action contre la Hongrie ensuite, en direct sur talkSPORT.

Répondant à l’empannage de Deschamps, Mourinho a maintenu ses affirmations lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi malgré le risque de contrarier à nouveau le patron de la France.

Deschamps a semblé affecté par la prédiction de Mourinho pour la France

Il a déclaré: “Je pense que Deschamps n’était pas heureux quand j’ai dit que pour la France, tout autre chose que gagner l’Euro 2020 serait un échec.

« Nous faisons de notre mieux ici et il ne sera plus heureux. Je répète la même chose, pour cette équipe, avec ce banc, avec les joueurs qui sont en vacances et même pas sur le banc, s’ils ne gagnent pas c’est un échec.

« C’est la meilleure équipe. Sans [Karim] Benzema, ils étaient incroyables, avec Benzema, Griezmann, Mbappe, c’est la folie.

« Le milieu de terrain était très, très bon [against Germany]. Kanté, [Paul] Pogba, [Adrien] Rabiot, ils étaient très bons.

«Défensivement, les deux défenseurs centraux, [Raphael] Varane et [Presnel] Kimpembe, rapide, fort, agressif, jouant avec le ballon, les arrières latéraux sont très solides et physiques et ils ont un gardien de haut niveau. Ils ont tout.

Mourinho a également réservé des éloges particuliers à Deschamps, qui dirige la France depuis 2012.

Deschamps travaille avec certains des meilleurs joueurs du monde

Il a ajouté : « C’est un très bon entraîneur de l’équipe nationale. Ce n’est pas seulement une question de joueurs, c’est un excellent entraîneur.

« Il a fait un travail brillant. Il ne s’agit pas seulement d’avoir les meilleurs joueurs, il s’agit aussi de les entraîner, de les gérer, de les diriger.

“Vous pouvez voir que certains joueurs sont meilleurs lorsqu’ils vont dans cette équipe nationale que lorsqu’ils sont avec leurs clubs. Il prend des décisions très fortes.

«La décision de Benzema étant sortie pendant cinq ans. La décision de le faire revenir alors que son équipe est championne du monde sans Karim, la décision de commencer avec lui [against Germany] et changer la dynamique de l’équipe… c’est un très bon coach.

« Quand je dis que je les considère comme favoris, je ne dis pas ça uniquement à cause de l’effectif qu’ils ont, je le dis aussi à cause de Didier. Il a fait du très bon travail.