Jose Mourinho tente de marquer la domination du Bayern Munich en Bundesliga

Cela fait environ deux semaines que Jose Mourinho a été limogé en tant que manager de Tottenham le même week-end que la proposition de Super League européenne a envoyé une onde de choc dans le monde du football. Après une campagne terne en Premier League et une sortie dramatique de la Ligue Europa aux mains du Dinamo Zagreb, Daniel Levy et le conseil d’administration de Tottenham ont estimé que le moment était venu d’envoyer Mourinho sur son chemin, même si c’était moins qu’un semaine avant la finale de la Coupe Carabao contre Manchester City à Wembley.

Dans une récente interview avec The Times, Mourinho a parlé de ses projets pour la vie après Tottenham. Il a remporté presque tout ce qu’il y a à gagner en tant que manager, mais ses deux derniers rendez-vous à Tottenham et Manchester United se sont terminés par l’obtention de la hache. Il a remporté de l’argenterie en Angleterre, en Espagne, en Italie et au Portugal, mais il n’a pas encore eu de conquêtes en Bundesliga ou en Ligue 1 en France.

Il n’y a pas longtemps, le nom de Mourinho était lié au poste au Bayern après le licenciement de Niko Kovac à l’automne 2019. Il était également un nom vanté avant même que Kovac ne soit embauché après la saison de sauvetage de Jupp Heyncke au Bayern, succédant à Carlo Ancelotti . Bien sûr, Mourinho a fini par prendre en charge Tottenham quelques semaines à peine après le limogeage de Kovac par le Bayern, mais son séjour dans le nord de Londres n’a guère été couvert de gloire.

Lorsqu’il a été spécifiquement interrogé sur l’entraînement en dehors des ligues dans lesquelles il l’a déjà fait, le soi-disant “spécial” a tenté une chance en Bundesliga et en Ligue 1. Les critiques des deux ligues soutiendront qu’ils sont déséquilibrés en raison du montant. de titres consécutifs remportés par le Bayern Munich et le PSG, mais il y a évidemment beaucoup plus à faire.

Interrogé sur les deux ligues, Moruniho a déclaré: «En Allemagne et en France, si vous allez au club A (Bayern) ou au club B (PSG), vous savez que votre destin s’écrit immédiatement. En Angleterre, c’est la compétition au plus haut niveau. Cela m’a attiré. Je refuse d’aller dans un pays où la pression n’existe pas. »

Photo par Chris Brunskill Ltd / .

Ses commentaires ne plairont certainement pas aux fans de Bundesliga et / ou de Ligue 1, mais il est difficile de dire que la pression n’existe pas lorsque vous êtes manager du FC Bayern ou du PSG. Après tout, les deux clubs ont récemment éliminé leurs managers après avoir remporté de l’argenterie nationale, mais n’ont pas réussi à tenir la distance dans la compétition européenne.