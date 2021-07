Jose Mourinho “triste” Karim Benzema est hors de l’Euro 2020 et fait une brillante comparaison avec l’Angleterre et la star de Tottenham Harry Kane

Jose Mourinho admet qu’il est triste que Karim Benzema ne soit plus à l’Euro 2020 alors qu’il comparait Harry Kane à la star française.

La star du Real Madrid avait marqué quatre buts lors du tournoi avant que les Bleus ne s’écrasent lors des huitièmes de finale contre la Suisse.

.

Benzema a marqué quatre buts à l’Euro 2020 avant que la France ne soit éliminée

Il a marqué deux fois en match 3-3, dont un but que Mourinho a choisi comme l’un de ses favoris du tournoi, avant que Kylian Mbappe ne rate le penalty décisif lors de la fusillade pour renvoyer les favoris à la maison.

Benzema était en pleine forme pour la France, tout juste de retour après une absence de six ans de l’équipe, manquant son succès en Coupe du monde.

Mourinho a dirigé Benzema à Madrid et a salué l’attaquant.

Il a déclaré à talkSPORT Drive: “Il est la raison pour laquelle je suis un peu triste que la France n’ait pas traversé parce que je pense que Benzema pourrait être… Cristiano Ronaldo non, Lionel Messi non, Mbappe non… Je pense que Benzema aurait enfin la chance d’obtenir une boule d’or ou quelque chose comme ça.

.

Benzema a passé six ans hors de l’équipe de France

«C’est un joueur incroyable et il jouait si bien, sous une pression énorme, car quand il est revenu en équipe nationale, il était sous une pression énorme et il était fantastique.

« Son premier but (contre la Suisse) était fantastique car la passe de Mbappe n’est pas une bonne passe. Benzema fait une course et la passe passe derrière lui.

«Son contact avec son pied gauche pour mettre le ballon devant lui pour attaquer à nouveau, puis le gardien de but vient et fait une ombre énorme et le touche avec le pied gauche vers le but. Techniquement, c’est un but incroyable d’un joueur brillant.

Mourinho a également fait un brillant compliment à Harry Kane en parlant de Benzema sur la façon dont les deux sont des joueurs fantastiques pour leurs équipes.

Kane a démarré lentement l’Euro 2020, mais a finalement réussi contre l’Allemagne

Il a ajouté: “Parfois, les gens me demandent quand j’étais à Tottenham d’essayer de comparer Harry avec d’autres attaquants. J’ai toujours utilisé Karim car ce sont les attaquants qui s’ils ne marquent pas ils donnent quand même beaucoup à l’équipe.

« Les autres attaquants, s’ils ne marquent pas, ils ne donnent rien. Ce ne sont que des buteurs. Ces gars ne sont pas que des buteurs, ce sont des joueurs de football.

« Benzema est un neuf, un dix, quand il était plus jeune avec moi, je jouais Gonzalo Higuain comme un neuf et parfois Benzema jouait derrière ou à gauche ou à droite.

“C’est un joueur fantastique et il prend tellement soin de lui et de sa préparation, maintenant physiquement il est meilleur qu’il ne l’était il y a dix ans.

« Il est meilleur, il est plus mince, il est plus fort, il est plus rapide. Je pense qu’il joue incroyablement bien et je suis déçu qu’il ne participe pas à la compétition parce que je le soutenais pour qu’il fasse quelque chose de spécial.