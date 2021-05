Jose Mourinho veut Donny van de Beek à la Roma ⋆ .

Jose Mourinho sera en charge de la Roma la saison prochaine (Photo: .)

Jose Mourinho aurait placé le flop de Manchester United Donny van de Beek sur sa liste de souhaits de transfert alors qu’il prend la relève à la Roma cet été.

Le milieu de terrain néerlandais est arrivé à Old Trafford en provenance de l’Ajax pour 40 millions de livres sterling l’été dernier, mais n’a pas du tout eu d’impact en Premier League.

Le joueur de 24 ans n’a eu que deux départs en Premier League sous Ole Gunnar Solskjaer et 14 apparitions hors du banc.

Il a marqué lors de ses débuts en club mais n’a marqué depuis lors dans aucune compétition alors qu’il se retrouve dans l’ordre hiérarchique au milieu de terrain central, derrière des joueurs comme Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay, Fred, Juan Mata et Nemanja Matic.

Mourinho cherche à offrir à l’international néerlandais une voie d’évasion vers la Serie A, CalcioMercato rapportant que la Roma est prête à faire une offre de 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling) pour le milieu de terrain défavorisé.

Le Sun a rapporté que l’Ajax souhaitait également signer à nouveau son ancienne star, mais que Manchester United ne cherchait pas à accepter les offres pour Van de Beek, estimant qu’il avait encore un rôle important à jouer dans l’équipe à l’avenir.

Donny van de Beek a eu une première saison à oublier à Manchester United (Photo: .)

Paul Pogba est fortement lié au déménagement d’Old Trafford cet été avec son contrat expirant en 2022 et si un nouvel accord n’est pas conclu, les Red Devils chercheront à encaisser à la fin de cette saison.

Juan Mata est également en rupture de contrat à la fin de cette campagne, ce qui signifie que Van de Beek pourrait naturellement monter dans l’ordre hiérarchique sous Solskjaer.

Le mois dernier, Solskjaer a fait allusion à un rôle beaucoup plus important pour Van de Beek après son retour d’une rupture internationale réussie avec les Pays-Bas, mais cela ne s’est pas vraiment concrétisé.

“ Il est revenu et, à l’entraînement ce matin, il a marqué des buts de haut niveau absolus dont je serais vraiment fier de moi. Cela lui a fait du bien en partant, en marquant un but pour la Hollande », a déclaré Solskjaer en avril.

«Nous espérons pouvoir en voir beaucoup au cours des sept ou huit prochaines semaines de la saison, puis recommencer.»



