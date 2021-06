Jose Mourinho veut Jack Grealish et Phil Foden mais Gareth Southgate ne devrait pas suivre les conseils pour le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie avec Raheem Sterling sur le point de commencer

in

Jose Mourinho révélant son onze anglais sur talkSPORT a semblé faire parler tout le monde, même les joueurs anglais eux-mêmes, alors qu’il faisait l’éloge d’un certain nombre de jeunes stars des Trois Lions.

Cependant, les fans ont été avertis de ne pas s’attendre à un “football fantastique” de Gareth Southgate, par l’un de ses propres collaborateurs, et il semble que l’équipe anglaise qui se retirera pour son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche pourrait être très différente.

Richard Pelham

Mourinho a rendu son verdict sur la manière dont l’Angleterre devrait s’aligner pour son premier match de l’Euro, et a même déclenché la réaction d’un certain nombre de joueurs des Three Lions.

Mourinho – faisant ses débuts en studio compétitif en tant qu’expert de talkSPORT pour l’Euro – hésitait initialement à nommer l’équipe qu’il choisirait, admettant que ce n’était pas à lui de commenter ou de dépasser la marque sur le travail de Southgate.

Southgate fait face à un travail presque impossible alors que le temps passe jusqu’à leur premier match – qui est en direct sur talkSPORT – mais après quelques encouragements, le Special One a rapidement énuméré les 11 joueurs qu’il choisirait, et c’était lourd pour les jeunes talents offensifs.

Mais il semble que Southgate s’en tienne à une formule familière.

Mourinho a décrit Jack Grealish comme «intouchable» – le comparant même à Luis Figo – et a également nommé Phil Foden, mais on s’attend maintenant à ce qu’au moins un de ces joueurs, sinon les deux, soit absent.

.

On s’attend à ce que Grealish soit mis au banc pour le premier match de l’Angleterre à l’Euro 2020 malgré sa forme impressionnante

Le Daily Mail rapporte que Raheem Sterling devrait commencer aux côtés de Harry Kane et Mason Mount.

Cela ne laisse qu’une place de plus pour un attaquant, ce qui signifierait que deux de Foden, Grealish et Marcus Rashford commenceraient sur le banc.

Mourinho a également choisi de laisser deux de ses anciens joueurs de Manchester United hors de son onze, Luke Shaw et Rashford, qui, selon lui, sont “complètement perdus” à moins qu’il ne joue sur l’aile gauche, c’est là qu’il dit que Grealish devrait être un partant sûr.

Mais il est suggéré que Rashford pourrait recevoir le feu vert de Southgate alors qu’il s’en tient à ses stars éprouvées et de confiance, ne laissant aucune place à Grealish ou Foden.

getty

Sterling et Rashford pourraient commencer lors du premier match de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre la Croatie

Le plus grand sujet de débat avant le match a été la ligne défensive de l’Angleterre, avec des réclamations plus tôt cette semaine, Southgate devrait choisir QUATRE arrières latéraux sur cinq arrière, avec Luke Shaw sur le côté gauche d’un trois.

Cependant, on s’attend maintenant à ce que Southgate reste avec les quatre de derrière qu’il a opérés lors de deux matchs amicaux d’échauffement contre l’Autriche et la Roumanie.

Les fans seront probablement particulièrement déçus de voir Grealish laissé de côté après ses performances impressionnantes dans la préparation, mais le directeur adjoint Steve Holland a averti les fans de ne pas s’attendre à un “football fantastique” de la part des Three Lions cet été.

Et il a également révélé que lui et Southgate connaissaient l’équipe et la formation pour l’affrontement de dimanche.

.

Southgate a un peu mal à la tête de la sélection avec autant de qualité offensive dans son équipe

“Je dirais seulement ceci”, a déclaré le sélectionneur anglais. « Pour revenir à la Coupe du monde en 2018, par exemple, l’Argentine, ils avaient (Paulo) Dybala, (Angel) Di Maria, (Sergio) Aguero, (Gonzalo) Higuain, Lionel Messi.

« Mauro Icardi n’a pas fait partie de l’équipe. Vous avez donc un éventail incroyable de talents, mais ils sont sortis en huitièmes de finale.

«Ce n’est pas du football fantastique. C’est agréable de jouer à ce jeu, mais vous ne pouvez pas simplement réunir quatre ou cinq joueurs. Ce que cette équipe a montré, c’est que si vous essayez d’en entasser trop, vous n’obtenez même pas le meilleur des individus que si vous jouez avec moins, ils peuvent vous fournir.

DERNIÈRES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE

Dean Henderson a également été choisi par Mourinho comme son n°1 pour le tournoi, mais le gardien de Manchester United n’a pas suivi l’entraînement samedi matin, à la veille du premier match de l’Angleterre.

talkSPORT comprend qu’il n’a manqué la séance d’entraînement que par précaution et ne fait aucun doute pour le match, mais Jordan Pickford devrait toujours commencer entre les bâtons.

“Ce n’est qu’un problème mineur qu’il a”, a révélé Faye Curruthers, correspondante de talkSPORT en Angleterre.

Les journalistes de St George’s Park craignaient également la forme physique de John Stones, le seul défenseur central expérimenté en pleine forme de l’équipe, après que l’équipe des Trois Lions ait émergé sur le terrain d’entraînement sans lui.

Mais, il s’avère qu’il était juste en retard pour la séance, alors qu’il se promenait sur le terrain après ses coéquipiers. La star de Man City devrait débuter à Wembley.

Et il y avait peut-être de bonnes nouvelles sur la forme physique de Harry Maguire, car Curruthers a noté que le capitaine de United “se déplaçait assez confortablement” avant le match.

On ne sait pas encore s’il recevra une place de titulaire, mais on s’attend généralement à ce qu’il ne participe pas au premier match de l’Angleterre.

GETTY

Maguire est de retour en Angleterre pour s’entraîner, mais il est peu probable qu’il commence contre la Croatie

Avec Holland faisant allusion à une sélection conservatrice et mettant l’accent sur le fait de ne pas encaisser, nous nous attendons à une équipe anglaise familière contre la Croatie.

Alors que Maguire revient toujours à 100% en forme, une paire d’arrières centraux de John Stones et Tyrone Mings est probable, avec Kyle Walker à l’arrière droit et Luke Shaw se battant avec Ben Chilwell pour la place d’arrière gauche.

Nous restons cependant avec Mourinho dans celui-ci, qui a déclaré qu’il ” n’y réfléchirait pas à deux fois ” avant de choisir le défenseur de Chelsea plutôt que son ex-homme de United, avec qui il a vécu une relation délicate.

Pendant ce temps, alors que Jurgen Klopp a insisté sur le fait que Jordan Henderson est en pleine forme et qu’il est revenu à l’action lors de l’échauffement final de l’Angleterre contre la Roumanie, le spécialiste de talkSPORT Tony Cascarino insiste sur le fait qu’il serait imprudent de lancer le capitaine de Liverpool contre la Croatie.

“Je ne voudrais pas risquer Henderson au milieu de terrain”, a déclaré samedi l’hôte du Weekend Breakfast.

« Parce que le milieu de terrain croate est incroyablement fort. Trouvez le bon équilibre, ne faites aucune erreur dans votre alignement, car ils vous puniront.

« Si vous vous trompez, la Croatie a une équipe très expérimentée, donc si vous obtenez quelque chose qui ne va pas sur le plan tactique, ou si les joueurs que vous choisissez ne sont pas tout à fait dans leur jeu, vous en paierez le prix.

“C’est une équipe très avisée et sage qui existe depuis longtemps et, même si quelques-uns de leurs joueurs clés sont du mauvais côté des 30, c’est toujours une équipe dangereuse.”

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.

