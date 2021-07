Jose Mourinho veut que Jordan Pickford « se calme » et « se détend » avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie alors qu’il identifie le gardien de but comme l’un des soucis de l’Angleterre

in

Jose Mourinho a déclaré que le gardien de but anglais Jordan Pickford devait “se calmer” et “se détendre” avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche.

The Special One a donné quelques conseils au numéro un après sa performance «nerveuse» lors de la victoire des Three Lions en demi-finale contre le Danemark.

.

Pickford avait l’air “nerveux” contre le Danemark, selon Mourinho

Pickford a concédé son premier but du tournoi contre les Danois mercredi, alors que Mikkel Damsgaard a donné l’avantage aux outsiders à Wembley avec un superbe coup franc.

Ce n’était en aucun cas un accident de voiture de la part de l’Anglais, qui a fait des arrêts plus impressionnants pour empêcher les Danois d’entrer, mais des signes de nervosité ont commencé à se glisser dans son jeu.

Pickford a lancé deux fois le ballon directement à un joueur adverse, tandis que ses coups de pied habituellement exceptionnels sont devenus un peu erratiques.

Gareth Southgate ne voudra certainement pas répéter cette performance en finale contre l’Italie, non pas que ses moments de nervosité fassent n’importe quoi pour nuire à sa solide réputation sous le maillot des Trois Lions.

.

Pickford a été salué pour ses performances à l’Euro 2020 et est déjà assuré de terminer le tournoi avec les draps les plus propres

.

Mais de vieilles habitudes ont commencé à s’infiltrer dans son jeu alors que la pression augmentait lors de la victoire en prolongation contre le Danemark

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait un peu inquiet en tant qu’entraîneur anglais de la performance de Pickford avant la finale, Mourinho a déclaré au talkSPORT Breakfast de vendredi: “Oui, absolument.

«Je pense qu’il était le seul à montrer des signes de ne pas être au sommet de son art, d’être nerveux.

« Cette urgence de jouer immédiatement, même lorsque le ballon était dans ses mains, il était toujours pressé. Je pense que le gars doit se détendre, il doit se calmer.

Mourinho a déclaré que Southgate, son équipe d’entraîneurs et les joueurs seniors anglais devraient faire équipe pour aider à apaiser le gardien de but et le garder calme pour la finale, où même la moindre erreur ou erreur de jugement pourrait être si coûteuse.

Le légendaire patron a ajouté : « Il n’a pas commis d’erreurs importantes dans la compétition, lui et l’équipe ensemble ont atteint la finale.

«Je pense qu’entre lui et les autres gardiens, l’entraîneur des gardiens et probablement Gareth et les autres joueurs expérimentés, ils doivent essayer de le détendre.

« Parce que la chose la plus importante avec un gardien de but n’est pas de faire des arrêts impossibles, ce n’est pas de faire les erreurs de base – ce que nous appelons les erreurs stupides.

« Si en plus de cela, vous pouvez être incroyable et faire des arrêts incroyables, c’est bien, mais au moins ne faites pas d’erreurs, ne créez pas d’instabilité dans l’équipe.

.

Pickford a concédé son premier but de l’Euro 2020 contre le Danemark après avoir gardé cinq feuilles blanches lors des matchs d’ouverture de l’Angleterre

.

Le gardien d’Everton aurait été déçu de ne pas avoir poursuivi sa course, mais l’Angleterre a quand même progressé vers sa toute première finale de l’Euro

“Je lui dirais, essaie de te détendre, reste simple, si tu ressens de la pression n’essaye pas de jouer par l’arrière, c’est mieux de donner des coups de pied longs et il est tellement bon en faisant ça, ça donne plus de temps à l’équipe pour s’organiser .

“Ne mettez pas les joueurs sous pression, n’essayez pas de créer des problèmes pour votre propre équipe, ne faites pas de passes difficiles aux joueurs sous pression dans une zone dangereuse du terrain et essayez de vous détendre un peu.”

“Parce que, honnêtement, c’était le joueur qui pouvait nous donner un peu le sentiment d’être un peu nerveux.”