Jose Mourinho veut que la Roma signe une star de l’académie de Man Utd avant Tottenham

Charlie Wellens est sur le radar de Roma (.)

Selon certaines informations, Jose Mourinho souhaite que la Roma signe la star de l’académie de Manchester United, Charlie Wellens.

Le milieu de terrain de 19 ans n’a pas encore fait ses débuts pour United, mais a été autorisé à participer à quelques séances d’entraînement en équipe première pendant le séjour de Jose Mourinho à Old Trafford.

Wellens a également participé à l’entraînement de l’équipe première pendant le règne d’Ole Gunnar Solskjaer, mais il reste toujours un habitué des moins de 23 ans de United.

Selon The Sun, Mourinho tenait à amener Wellens à Tottenham avant son départ plus tôt cette année.

Le rapport affirme que Tottenham a conservé son intérêt pour Wellens, mais Mourinho cherche maintenant à signer le milieu de terrain pour la Roma.

Wellens, qui a également suscité l’intérêt de l’Inter, a signé l’année dernière son premier contrat professionnel avec United qui expire à la fin de la saison.

Charlie Wellens n’a pas encore fait ses débuts en équipe première pour Manchester United (.)

Mourinho, quant à lui, se rapproche d’une autre signature de la Premier League alors que Ainsley Maitland-Niles d’Arsenal est sur le point de rejoindre la Roma.

Des informations en Italie affirment que les Roms sont sur le point de conclure un accord avec Arsenal pour le joueur de 24 ans.

La Roma cherche à signer un prêt de Maitland-Niles pour le reste de la saison et souhaite inclure une option d’achat l’été prochain pour 10 millions d’euros (8,4 millions de livres sterling).

