Jose Mourinho veut que l’Écosse joue la star de Manchester United Scott McTominay en défense et fasse ses débuts complets au jeune de Chelsea Billy Gilmour lors du choc de l’Euro 2020 avec l’Angleterre

Jose Mourinho pense que l’Ecosse devrait affronter Scott McTominay en défense ce soir pour contrer le rythme de l’Angleterre.

Et le Special One a demandé à Steve Clarke de remettre à la starlette de Chelsea Billy Gilmour son premier départ contre les Three Lions lors du gigantesque affrontement Euro 2020.

Gilmour n’a pas encore commencé pour l’Écosse, mais Mourinho veut que cela change contre l’Angleterre

Gilmour a remporté deux sélections seniors pour l’Écosse, mais les deux sont venus du banc, tandis que McTominay de Manchester United a figuré en tant que demi-centre dans un dos cinq pour son pays dans le passé.

Mourinho pense que McTominay, qui a joué sous ses ordres à Old Trafford, pourrait limiter la menace posée par Raheem Sterling et Marcus Rashford, Gilmour étant tenace au milieu de terrain.

S’adressant à Alan Brazil et Ally McCoist lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi, il a déclaré: “Steve [Clarke] mérite tout le respect et la dernière chose que je veux faire ici est d’être intelligent, c’est juste mon opinion comme n’importe qui d’autre qui écoute cette émission.

“Le fait que McTominay puisse jouer en défense, il est plus rapide que Grant Hanley et je pense que l’Ecosse a besoin de vitesse contre Sterling et Rashford – ils vont attaquer l’espace derrière.

« Vous perdez un milieu de terrain très fort ? Oui mais [Stuart] Armstrong et [John] McGinn sont de bons joueurs qui sont intenses et récupèrent les balles et le gamin, Gilmour, il leur donnera un point focal parce qu’il veut la balle tout le temps.

La meilleure position de McTominay est au milieu de terrain, mais il est également capable de jouer en tant que défenseur

“Vous pouvez regarder son corps et penser” ils vont l’écraser “, mais ils ne vont l’écraser que s’ils arrivent à l’heure, et il est très bon et très rapide avec le ballon.

«Et souvent, si un joueur veut entrer et l’écraser, il arrivera trop tard, il est déjà parti.

“Donc, si l’Écosse joue cinq à l’arrière avec Scott dans les cinq arrière, ils peuvent amener l’enfant à jouer au milieu de terrain, et cela aiderait contre le rythme de l’Angleterre.”

L’Angleterre passera aux huitièmes de finale de l’Euro 2020 si elle bat l’Écosse, qui cherchera à rebondir après sa défaite d’ouverture du tournoi contre la République tchèque.

Mourinho sera sur talkSPORT après le match énorme à Wembley pour donner son verdict d’après-match.