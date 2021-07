Jose Mourinho vise une fouille brutale de Luke Shaw après la défaite au penalty de l’Angleterre contre l’Italie .

Mourinho pense que d’autres auraient dû intervenir à la place de Bukayo Saka (Photo: .)

Jose Mourinho a nommé Luke Shaw parmi les joueurs qui auraient dû intervenir pour tirer un penalty pour l’Angleterre au lieu de Bukayo Saka contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

L’Angleterre a subi un chagrin aux tirs au but contre l’Italie à Wembley dimanche soir avec Marcus Rashford, Jadon Sancho et Saka manquant à 12 mètres.

Gareth Southgate avait présenté Rashford et Sancho depuis le banc dans les dernières minutes de la prolongation spécifiquement pour la fusillade imminente.

Après que Rashford ait frappé le poteau et que l’effort de Sancho ait été sauvé par Gianluigi Donnarumma, il a été laissé à Saka, 19 ans, de garder les espoirs de l’Angleterre, le gardien italien faisant un autre bel arrêt pour sceller le trophée.

L’ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, était parmi ceux qui se demandaient pourquoi les joueurs plus seniors Raheem Sterling et Jack Grealish ne se sont pas mobilisés pour les pénalités.

Saka a été consolé à temps plein (Photo: .)

Mourinho a également nommé Shaw parmi les joueurs qui, selon lui, auraient dû s’offrir avant Saka.

Les joueurs anglais ont rapidement retiré leurs médailles de finaliste (Photo: .)

Il a déclaré à talkSPORT: «Dans cette situation, où était Raheem Sterling? Où était John Stones ? Où était Luke Shaw ? Pourquoi Jordan Henderson ou Kyle Walker ne sont-ils pas restés sur le terrain ?

« Parce qu’en réalité, il est très, très difficile pour Marcus Rashford et Jadon Sancho de venir tirer un penalty après une touche de ballon.

‘Mais pour Saka d’avoir le destin d’un pays sur ses épaules… je pense que c’est trop.

“Nous pouvons parler des jours précédents et de la façon dont ils ont été incroyables à tirer des pénalités, mais le problème avec les pénalités est que c’est une chose d’en prendre une à l’entraînement et une chose à prendre dans un match, et pour ces situations, il n’y a aucun moyen de entraînez-les correctement parce que vous ne pouvez pas vous entraîner avec la vraie pression, c’est quelque chose que vous ne ressentez qu’à ce moment-là.

‘Pauvre Saka, je suis juste désolé pour lui.’



