José Neves de Farfetch sur le rebond du luxe, Palm Angels et plus – WWD

Le fort rebond pandémique du luxe est le gain de Farfetch.

“Je suis incroyablement heureux, vraiment, de la résilience de cette industrie”, a déclaré José Neves, fondateur et PDG de la plate-forme de luxe, dans une interview avec WWD. « Nous avons traversé une crise sans précédent. C’était bien pire qu’en 2009 — 2009 était une crise économique, c’était une crise humanitaire. L’impact sur les marques a également été beaucoup plus sévère. Nous y sommes, 18 mois plus tard et les marques affichent une croissance incroyable, même sur une pile de deux ans. Nous sommes très honorés et humiliés d’avoir été un partenaire dans une période de troubles. »

Neves a déclaré que l’industrie du luxe n’avait pas seulement réussi, mais qu’elle était en meilleure santé qu’elle ne l’était, avec plus de ventes directes aux consommateurs, une conversion de gros en concessions électroniques et plus de ventes à prix plein.

Pour les trois mois clos le 30 juin, les revenus de Farfetch ont augmenté de 43,5% à 523,3 millions de dollars, ce qui a permis un volume brut de marchandises de 1 milliard de dollars. Les ventes à plein tarif ont augmenté de 90 %, entraînant une hausse de 89 % de la plate-forme numérique de la société GMV par rapport à deux ans plus tôt.

Les pertes ajustées avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ont diminué à 21 millions de dollars contre 25 millions de dollars un an plus tôt.

La croissance continue et l’importance de Farfetch dans le monde en pleine croissance du luxe en ligne est une justification de la stratégie de Neves.

Le PDG a agité un nid de frelons à Wall Street à l’été 2019 lorsqu’il a éloigné Farfetch des promotions de prix et a déboursé plus de 675 millions de dollars pour acheter le New Guards Group, titulaire d’une licence de Off-White et Palm Angels.

Les analystes s’inquiétaient de la perspective d’une perte de ventes et d’une acquisition qui compliquait l’histoire de la croissance de la plate-forme numérique de l’entreprise avec l’entreprise désordonnée de posséder un fabricant de vêtements et – beurk – des stocks.

Deux ans et une pandémie plus tard, Neves a déclaré que ces deux paris avaient porté leurs fruits alors que la plate-forme gagnait des parts de marché du luxe avec des ventes au deuxième trimestre et des gains GMV.

Et Farfetch a doublé son contrat avec les New Guards. La société a annoncé jeudi avoir acheté le mois dernier 60 pour cent des participations en circulation de Palm Angels Srl, propriétaire de la marque Palm Angels. Il a également acquis le contrôle total de la société d’exploitation Palm Angels, rachetant les 31 pour cent du capital détenu par Venice Srl.

Farfetch a déclaré que l’accord avec Palm Angels, conclu par la division New Guards, lui donnait “la propriété majoritaire de son plus gros contributeur à la croissance”.

Neves voit plus d’opportunités pour l’avenir alors que la société et sa division New Guards lancent leur première ligne There Was One, une collection durable de basiques de luxe qui sera initialement axée sur les produits pour femmes et qui sera lancée ce trimestre.

C’est une marque clairement née avec l’ADN Farfetch.

“L’idée était d’abord d’examiner toutes les données pour être centrées sur le client et de vraiment regarder ce que nos clients demandent”, a déclaré Neves. “Nous avons repéré une opportunité pour les classiques de la garde-robe.”

So There Was One va chercher le t-shirt blanc parfait, une veste en jean ou un survêtement avec un peu de fraîcheur New Guards, a déclaré Neves.

There Was One en dit long sur la croissance de New Guards sous Farfetch, fournissant une sorte de tissu conjonctif, comblant les trous pour les consommateurs et tirant parti des propres capacités de l’entreprise.

Neves a déclaré qu’il était important “de vraiment réfléchir à ce qui s’est passé au cours de ces deux années” chez New Guards. « Nous voulions impliquer la communauté créative et mettre sur le marché une plate-forme de marque dotée de capacités numériques. »

Il a déclaré que les ventes numériques d-à-c de New Guards ont atteint 25% de son activité, contre 2% au moment de l’acquisition.

Le PDG, qui est un technologue dans l’âme et a dans le passé décrit Farfetch comme une sorte de Netflix pour la mode, a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique que l’accord avec les New Guards se déroulait comme il le souhaitait.

“L’une des stratégies de base derrière la transaction était de créer un pipeline de contenu original et de collaborations exclusives qui stimuleront la croissance et un effet de halo significatif pour augmenter l’engagement de nos clients mondiaux de la marque Farfetch et, au final, générer plus de trafic organique”, a-t-il déclaré. . « Je suis heureux de dire que nous avons réussi dans cet espace. New Guards a propulsé des marques comme Off-White et Palm Angels pour devenir les 10 premières marques sur le marché par GMV au deuxième trimestre.

Et les marques conduisent les clients vers la plate-forme de l’entreprise avec « peu ou pas de dépenses de marketing », a-t-il déclaré.

Une partie de cette magie réside dans de solides collaborations avec les marques. Neves a souligné le travail de Off-White de Virgil Abloh avec Lemonade et Nike Air Force 1 et les collaborations de Palm Angels avec Missoni et Team Wang.

“Nous chercherons également à continuer d’étendre nos marques dans une nouvelle catégorie telle que la beauté pour élargir notre distribution avec des présences sur Tmall et améliorer encore les expériences d’achat en connectant numériquement nos magasins gérés directement via nos nouvelles capacités de vente au détail de luxe”, a déclaré Neves.

Le nouveau commerce de détail de luxe est un nouveau type d’approche high-tech de la brique et du mortier qui combine le travail de Farfetch dans le domaine – à travers son entreprise Browns et un concept piloté avec Chanel – et la nouvelle approche de vente au détail d’Alibaba en Chine.

La combinaison se concrétise rapidement car Alibaba et Farfetch ont déjà lancé un laboratoire d’innovation cette année pour repousser les limites du commerce de détail avant même que leur partenariat ne soit finalisé.

Mais les papiers sont maintenant signés.

Farfetch a officiellement cimenté son partenariat mondial avec Alibaba et la Compagnie Financière Richemont le 2 août. Alibaba et Richemont ont chacun investi 250 millions de dollars Farfetch China pour une participation de 12,5% dans Farfetch China Holdings.

Et cet accord, qui a également donné à Farfetch une plate-forme sur Tmall d’Alibaba, est un autre accord qui, selon Neves, fonctionne.

“Le partenariat se renforce de plus en plus”, a-t-il déclaré dans l’interview.

