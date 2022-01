José Offerman a ainsi répondu à un journaliste vénézuélien

Il est intéressant de connaître la réponse que le manager des Tigres de Licey, José Offerman, a donnée à un journaliste vénézuélien lors d’une conférence de presse.

En fait, lors d’une conférence de presse d’après-match des Tigres de Licey offerte par le barreur bleu José Offerman, le journaliste vénézuélien Alfredo Villasmil a fait une intervention où il a dit au manager que cela ne ressemblait pas à une touche de balle qu’il avait commandée. , entre autres points liés au club bengali.

Ce à quoi Offerman a répondu à Villasmil comme suit : « En premier lieu, le chef des Tigres del Licey, c’est moi, pas vous.

Le pays a besoin de plus d’hommes comme José Offerman, je ne sais pas pourquoi je m’identifie autant à lui… Alors moi ça ! pic.twitter.com/QbJa37weA7 – Sergio Soler (@GranSoler) 8 janvier 2022

Après ce moment, Villasmil via son compte twitter a expliqué que même s’il est vrai qu’il n’est pas un manager, Offerman n’est pas un journaliste, son travail est de demander et le sien de répondre.

« Mon rôle de journaliste est de demander. Et surtout demander après avoir fait un commentaire sur mes réseaux sociaux. Si Offerman ne l’aimait pas là-bas. Je ne suis pas un manager, il n’est pas non plus journaliste, et le Licey ne me paie pas non plus. Mon travail est de demander et le sien est de répondre. »

Mon rôle de journaliste est de demander. Et surtout demander après avoir fait un commentaire sur mes réseaux sociaux. Si Offerman ne l’aimait pas là-bas. Je ne suis pas manager, il n’est pas journaliste, et le Licey ne me paie pas non plus. Mon travail est de demander et le sien est de répondre. pic.twitter.com/rhPZRnLjq4 – Alfredo Villasmil Franceschi (@ ElVillasmil024) 8 janvier 2022

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada