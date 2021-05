José Pérez, ancien manager de Luis Miguel, poursuivra la série du chanteur – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans la deuxième saison de Luis Miguel, la série, José Pérez, l’un des anciens managers du chanteur, a gagné en importance dans les derniers chapitres car ils prétendent qu’il a volé de l’argent au chanteur.

Le personnage joué par Juan Ignacio Cane a également été blâmé dans la série pour l’accident dans un concert qui a affecté l’audience d’El Sol, mais tout cela n’a pas plu au vrai José Pérez.

Maintenant qu’au chapitre 7 de Luis Miguel, la série, il était assuré que José Pérez était responsable d’avoir escroqué Luis Miguel pendant plusieurs années, le véritable ancien manager de Luis Miguel est sorti pour se défendre, ceci par l’intermédiaire de son avocat Carlos Ruíz.

Dans une interview avec un programme argentin Intrusos, Carlos Ruíz a annoncé que José Pérez cherchera à poursuivre la série de Luis Miguel pour diffamation, car il assure que ce qui est montré dans la production Netflix ne s’est pas produit et qu’il n’a jamais volé d’argent au Sun.

« José Pérez exprime le sentiment d’être trahi et offensé par la projection négative et diffamatoire qui est donnée à son image dans la deuxième saison de la série.

Cette situation entraîne des poursuites judiciaires dans un avenir proche du fait qu’il n’a pas été consulté par la production pour utiliser son vrai nom ou le contenu du scénario », a déclaré l’avocat.

D’autre part, l’avocat de José Pérez a révélé que ce qui a été décrit dans la série de Luis Miguel a affecté la vie de famille de son client et que même l’une des filles de l’ancien manager de la chanteuse a tenté de se suicider.

« Des dates et des situations sont prévues qui ne se sont pas produites, qu’ils considèrent comme diffamatoires et mensongères et qui ont considérablement affecté leurs filles, leur famille et José Pérez lui-même. L’un d’eux a même pensé à se suicider. “

