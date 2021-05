José Pérez, ancien secrétaire de Luis Miguel, poursuivra la production de la série du chanteur – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’ancien directeur des affaires personnelles de Luis Miguel, José Pérez, pourrait poursuivre la série biographique du chanteur pour diffamation. C’est après que José a été identifié dans la fiction comme la personne responsable du vol du chanteur et de l’accident qu’il a subi à Lima, au Pérou.

Lors d’une interview avec le programme argentin Intrusos, Carlos Ruiz, le représentant légal de Pérez, a rapporté que la victime cherchera à poursuivre légalement la production Netflix et a révélé que celui qui était l’ancien directeur des affaires personnelles du chanteur pendant 11 ans, a eu divers effets sur sa vie personnelle après la série.

“José Pérez exprime le sentiment d’être trahi et offensé par la projection négative et diffamatoire qu’ils donnent à son image dans la série, saison deux”, a-t-il rapporté. “Cela conduit à une action en justice dans un avenir proche car il n’a pas été consulté par la production pour utiliser son vrai nom ou le contenu du scénario.”

Selon l’avocat, la famille de José a été profondément affectée par la série et, même, l’une de ses filles a tenté de se suicider à cause du portrait qui a été fait de son père dans la fiction.

« Des dates et des situations qui ne se sont pas produites sont projetées. Elles sont considérées comme diffamatoires et mensongères et qu’elles ont considérablement affecté ses filles, sa famille et José Pérez lui-même. L’une d’elles a même envisagé de se suicider.”

“S’il y a quelqu’un, et le seul qui, issu de cette relation de travail, dispose de toutes les informations et détails de la vie privée du personnage principal de la série, c’est précisément José Pérez”, a-t-il conclu.

Tout au long de cette deuxième saison, José Pérez, interprété par l’acteur argentin Juan Ignacio Cane, a endossé le rôle antagoniste dans la vie de Luis Miguel. Au début, au cours de la chronologie qui se déroule tout au long des années 90, José a un travail de chauffeur pour Hugo López, le manager du chanteur.

Cependant, au fur et à mesure que l’intrigue progresse, Pérez commence à s’entendre avec le personnage de Patricio Robles afin que Luis Miguel perde confiance en son équipe proche et décide de travailler avec eux.

Ainsi, dans la série endossée par « El sol », José devient le manager de Luis Miguel jusqu’en 2005. Dans la chronologie qui se déroule au début des années 2000, Pérez est responsable d’un accident qui met en jeu toute la carrière du chanteur.