José Quijada a été changé en Sharks par Meneses

Le joueur de champ intérieur Heiker Meneses a été changé en Caraïbes de Anzoátegui par le lanceur gaucher José Quijada, qui a rejoint les rangs de Tiburones de La Guaira dans le LVBP.

L’après-midi de ce vendredi le changement entre le neuvième des Cariberos et les littoralenses qui cherchent à continuer à se renforcer pour la saison 2021 du bal loué a été officialisé.

Au rang de Caraïbes de Anzoátegui ajoute Heiker Meneses, qui cumule treize saisons dans la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel, toutes avec les Tiburones de la Guaira. À vie, le cogneur a joué 337 matchs, 283 incontestables, 120 points produits et 144 marqués pour une moyenne de .263. Il a défendu l’arrêt-court dans 214 défis et le deuxième coussin en 72 matchs avec un pourcentage défensif supérieur à .970.

« Ménèse s’intègre parfaitement dans notre structure, son expérience dans la ligue, sa polyvalence et sa contribution

offensif et défensif est un facteur qui nous apportera sûrement des avantages. Pour diverses situations et

les éventualités qui peuvent survenir, telles que la blessure de Luis Sardiñas ou le refus d’autoriser

plusieurs de nos joueurs de champ intérieur, cela conduit à ce type de

mouvements », a expliqué Samuel Moscatel, directeur général des aborigènes.

Alors que José Quijada, vient du lanceur de la saison 2021 de la Major League Baseball avec les Los Angeles Angels, où il a enregistré zéro victoire et deux défaites avec une MPM de 4,56.

Désormais, il portera l’uniforme des Tiburones de La Guaira dans la Ligue vénézuélienne.

