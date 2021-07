José Quiles : “Il faut aller à certains Jeux et dire : je vais gagner”

in

José Quiles est un homme courageux. Il a une mentalité de gagnant, donc il pense qu’à Tokyo, il peut faire quelque chose de grand. Il ne se laisse intimider par rien et s’il voyage à l’autre bout du monde avec quelques Jeux entre les deux, c’est pour accrocher une médaille d’or. C’est ce à quoi il aspire et il le dit complètement convaincu.

Ce sera ses débuts olympiques et il reconnaît qu’il a fixé de grandes attentes : « Un peu oui, mais en ce moment je suis dans ma meilleure forme sportive pour aller à Tokyo, je vais à tout. Je suis meilleur que jamais physiquement et mentalement & rdquor ;.

Pour réaliser son rêve, il est clair sur quelles seront les clés de la compétition olympique de boxe et avec quelle mentalité se rendre à Tokyo : « Avant tout, il faut arriver dans la meilleure forme possible de sa carrière et, en particulier dans boxe, essayer d’avoir un bon poids parce que c’est quelque chose de très, très important. Une autre clé est de se concentrer sur ce que vous pouvez réaliser. Si vous allez avec la mentalité que je vais participer, vous allez très mal, vous devez dire : je vais gagner & rdquor ;.

Obtenir la place olympique n’a pas été facile pour José Quiles : «Ça a été très compliqué, très difficile à cause des blessures, des problèmes familiaux & mldr; avant les qualifications, mais nous avons réussi à nous en sortir et je suis très heureux & rdquor ;.

L’un des attraits qu’aura le boxeur Eldense est que son partenaire et ami Gabriel Escobar sera également aux Jeux : « Nous travaillons avec Gabi depuis sept ans, nous en avons beaucoup parlé. Cela a toujours été un rêve pour nous d’aller aux Jeux et de le partager avec quelqu’un comme lui est une énorme motivation.

Et si vous voulez des incentives, le meilleur sera au coin de la rue. Rafa Lozano, l’entraîneur, a remporté deux médailles olympiques à l’époque (argent à Sydney 00 et bronze à Atlanta 96).

Quiles rêve d’or aux Jeux

« C’est une grande inspiration pour moi. C’est tout un soutien, car il nous donne beaucoup de conseils, surtout que nous avons le maximum de confiance en nous et que nous mentalisons que nous pouvons gagner n’importe qui & rdquor ;.

A Tokyo, il voit un José «réaliser un rêve & rdquor; et malgré le fait que son objectif soit l’or, il assure que « je me contenterais d’une médaille. Je ne me plaindrais pas d’elle & rdquor;. Le boxeur est très clair sur le fait que son rêve “est de gagner les Jeux Olympiques, donc en attendant que cela se produise, je vois encore le professionnalisme au loin”.

Bien qu’il reconnaisse que la boxe olympique et professionnelle “sont comme des sports différents & rdquor;, il admet que” j’aimerais essayer le bandage dur et le petit gant pour savoir ce que ça fait de boxer professionnellement, mais en ce moment il ne le fait pas appelez moi pour rien attention & rdquor;. Les Jeux sont en charge.

