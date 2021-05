(ESPN, ESPN Deportes et ESPN +, 20 h HE / 17 h HP)

• José Ramírez 139,6 livres c. Josh Taylor 139,6 livres

(Championnat poids welter junior incontesté – 12 rounds)

Juges: Tim Cheatham, Dave Moretti et Steve Weisfeld

Arbitre: Kenny Bayless

• José Zepeda 140 livres contre Hank Lundy 139 livres

(Poids welter junior – 10 coups)

• Elvis Rodríguez 139,8 livres contre Kenneth Sims Jr. 139,8 livres

(Poids welter junior – 8 coups)

(ESPN +, 16 h 45 HE / 13 h 45 HP)

• José Enrique Vivas 127,4 livres contre Louie Coria 127,5 livres

(Poids plume – 8 coups)

• Andres Cortes 132,2 livres c. Eduardo Garza 132.5

(Jr. Léger – 8 coups)

• Robeisy Ramirez 126,6 livres contre Ryan Lee Allen 125.4

(Poids plume – 6 coups)

• Raymond Muratalla 137 livres contre Jose Gallegos 139,6

(Léger – 8 tours)

• Javier Martinez 162,5 livres contre Calvin Metcalf 160.4

(Poids moyen – 6 coups)

Dans une lutte pour la suprématie des super-légers, les champions José Ramírez (26-0, 17 KO) et Josh Taylor (17-0, 13 KO) se retrouveront demain soir aux Virgin Hotels de Las Vegas, Nevada.

Ramírez et Taylor étaient face à face pour la dernière fois ce vendredi lors de la pesée officielle de la soirée.

Ramirez a arrêté la balance à 139,6 livres, tandis que Taylor a enregistré 139,6 livres, laissant tout prêt à entrer dans le ring.

Voici ce que les protagonistes de la soirée ont commenté:

José Ramirez

«J’ai affronté de nombreux combattants gauchers au cours de ma carrière. Au niveau amateur et professionnel. Je me suis préparé à ce combat toute ma vie. Je vais très bien physiquement. Je crois en mes capacités et je ferai de mon mieux. Je m’entraîne toujours comme si je ne suis pas le favori. Je m’entraîne toujours comme si chaque combat était le plus gros combat de ma carrière. Je ne peux pas me permettre de perdre. Cela a toujours été mon état d’esprit. Je trouve toujours un moyen de gagner. Je trouverai un moyen de gagner.

Josh Taylor

«J’ai adoré chaque minute du camp à Las Vegas. Je respecte chaque combattant qui entre sur le ring. Vous ne devenez pas un champion unifié par chance. Vous devez être un grand combattant. Je le respecte beaucoup. C’est un grand combattant et une personne formidable, mais samedi soir, dès que la cloche sonne, tout ce respect sort par la fenêtre. Je suis sûr que j’aurai le KO samedi. “

Le combat, qui est promu par Top Rank, sera télévisé sur ESPN et sur Space en Amérique latine.