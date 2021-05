José Ramírez contre Josh Taylor ce week-end

Par James Blears

José Carlos Ramírez, le Champion WBC et WBO Super Lightweight, affrontera Josh Taylor, Champion WBA et IBF Super Lightweight, le 22 mai au Theatre, Virgin Hotels, Las Vegas.

Tous les matchs de boxe sont un test difficile de détermination et de force, en particulier à ce niveau, mais les personnages intrépides et déterminés qui définissent, façonnent et tempèrent chacun de ces hommes seront un facteur particulièrement important dans la nuit, déterminant qui sortira victorieux. . .

Rien n’a été facile pour José. Né à Avenal, en Californie, fils de travailleurs agricoles migrants du Michoacán, au Mexique, il a travaillé dur dans la chaleur torride et étouffante des champs lorsqu’il était jeune homme, a participé à la cueillette de fruits et à la boxe pour gagner de l’argent, sans jamais oublier son héritage et son héritage. collègues de travail. Il est fier de faire partie de la California Water Coalition. Il travaille sur divers projets pour aider sa communauté.

Un vaste océan et un continent plus froid à l’autre bout du monde, Josh Taylor est né à Édimbourg, connue sous le nom de Granite City, et vit maintenant à Prestonpans, en dehors de la capitale écossaise.

FORE est un terme de golf écossais utilisé pour avertir quiconque, debout ou en mouvement, lors du vol d’une balle de golf. À l’âge de dix ans, Josh n’a pas eu la chance de se faire un coup dur. Il a subi une blessure, cette fois sa cousine Sarah l’a accidentellement frappé sur le côté gauche du visage. Un peu plus haut et il aurait été frappé dans le temple et y serait mort.

Bien qu’il ait été frappé avec une force énorme, Josh n’est pas tombé ou n’a pas perdu connaissance, ce qui était remarquable. La mâchoire de Josh a été brisée à cinq endroits. Il a subi une chirurgie reconstructive majeure, nécessitant trente points de suture à l’extérieur de la joue et soixante points de suture à l’intérieur.

Pendant les trois mois suivants, il a mangé une soupe de poulet à la paille. Une petite cicatrice en forme de croissant, qu’il portera pour le reste de sa vie, est le rappel de ce terrible coup qu’il a vaincu. Inutile de dire que vous pouvez prendre un coup de poing en plus d’en frapper un.

Chacun a effectué un apprentissage rigoureux afin de devenir un maître artisan du noble art de la boxe.

José a remporté le championnat national de boxe amateur des États-Unis, a été champion national de la jeunesse, deux fois champion olympique national de la jeunesse et a représenté son pays aux Jeux olympiques de 2012.

Ceinture noire de taekwondo de treize ans, Josh est devenu champion britannique junior au même âge. Apportant ses talents à la boxe, il a remporté la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de 2010 et a mieux réussi aux Jeux du Commonwealth de 2014 en remportant l’or. A représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2012.

Jose, 28 ans, surnommé Jaguar, a deux ans de moins que Josh, mais a plus d’expérience en tant que professionnel. Il a débuté dans les rangs professionnels en 2012, et son bilan est de 26-0, avec 17 KO. Alors que Josh, connu sous le nom de Tartan Tornado, est devenu professionnel en 2015 et a également connu de gros combats. Son record est de 17-0, dont 13 KO.

Dans une guerre avec Amir Ahmed Imam le 17 mars 2018, José a remporté le titre vacant des super légers WBC. Le 27 juillet 2019, il a battu Maurice Hooker au sixième tour pour remporter le titre WBO. Un énorme crochet gauche à la mâchoire a décalé le maigre Hooker, qui a été pris dans les cordes et Jose a suivi avec un barrage de foudre, l’arbitre intervenant rapidement pour achever le tout.

Josh a montré son potentiel et sa promesse d’assommer le Mexicain auparavant invaincu Miguel Vazquez le 11 octobre 2017, puis l’a invité à prendre une pinte de bitter.

A remporté le titre IBF le 18 mai 2019 contre Ivan Baranchyk, le renversant deux fois au sixième rang en route vers un UD. Il a ensuite remporté le titre WBA contre Regis Prograis avec un médecin le 26 octobre 2019. Cette nuit-là, le Trophée Muhammad Ali était également en jeu dans ce qui était la finale de la Super Série de Boxe. Josh a triomphé cette nuit légendaire. Le 26 septembre de l’année dernière, il a éliminé le challenger obligatoire de l’IBF Apinum Khongsong de Thaïlande avec un énorme crochet gauche au corps au premier tour.

Un critère qui mesure à la fois Ramirez et Taylor sont leurs combats avec l’ancien champion que personne n’a jamais arrêté: Viktor Postol de l’Ukraine. Josh s’est battu et l’a vaincu par UD, défendant avec succès son titre d’argent WBC dans le treizième combat de sa carrière, le 23 juin 2018.

C’était une courbe d’apprentissage nécessaire pour Josh, qui a dominé le vétéran prudent dès le début, mais a ensuite rencontré une série de problèmes importants aux septième et huitième, lorsque Victor l’a rattrapé, atterrissant des coups de poing à plusieurs reprises. Josh est revenu avec la réponse parfaite en battant Viktor à la 10e, reprenant le contrôle pour le reste du combat, ce qui était émotionnellement merveilleux.

José Carlos a gagné par MD contre Viktor le 29 août de l’année dernière. Cela faisait plus d’un an depuis sa victoire spectaculaire contre Maurice Hooker et il avait l’air un peu rouillé. Il y a eu deux ajournements avant qu’il ne soit finalisé. Il a pris l’initiative dès le début, mais ensuite il a semblé perdre l’intrigue, a fait un pas en avant, et Postol s’est battu pour revenir. Viktor a failli être abattu par un énorme crochet gauche au septième. Il était plus insaisissable dans ce match que lorsqu’il a combattu Josh. Dans ce match, il était plus qu’heureux de se lever et d’échanger.

José a été formé par Freddie Roach, qui forme également Viktor Postol. Il est maintenant formé à Riverside par Robert Garcia. Josh était formé par Shane McGuigan. Il est maintenant formé par Ben Davison, qui vit dans l’Essex, près de Londres.

Josh, qui mesure cinq pieds dix pouces et mesure soixante-neuf pouces et demi, est un gaucher explosif qui frappe très vite. Son crochet gauche est son arme principale et il est un coupeur de corps féroce. Jose, qui mesure également 5 pieds 10 pouces, a une portée de 72 pouces et se bat d’une position conventionnelle. Son tir corporel est également très efficace et son crochet gauche porte de la dynamite. Il est patient et persévérant.

José est le héros de boxe d’Avenal. Josh est le premier champion depuis le grand Ken Buchannan à porter également une culotte tartan par-dessus une protection anti-faute obligatoire. Ken est une inspiration, un ami et un grand fan de Josh. Un autre vêtement célèbre que portent les montagnards est le kilt. Il n’y a rien sous le kilt, mais niché entre ses plis se trouve un poignard!

Le vainqueur de leur combat titanesque sera le deuxième champion super léger unifié de cette ère. Le premier était Terence “Bud” Crawford. Jose et Josh sont invaincus dans ce fabuleux combat, alors quelqu’un doit le perdre!

Josh n’a combattu qu’une seule fois auparavant à Las Vegas, tandis que Jose s’y est déjà battu sept fois, même si une fois que cela aura commencé, seuls les deux seront sur le ring, plus le troisième homme. La Californie est plus proche de Sin City que de l’Écosse, donc on attend beaucoup de soutien mexicain / américain. Mais pourrez-vous certainement entendre Scotland the Brave et peut-être les cornemuses chanter?

Le prix sera la suprématie de cette division. Rien de plus et rien de moins! L’action et le rythme sont incessants. Le niveau de compétence vient des deux grands champions. Ça va être un combat merveilleux et ça pourrait aussi bien aller jusqu’au bout. Ils ont tous les deux une puissance de feu et une fureur abdominale, ce qui est bien car les coups de corps seront certainement un facteur crucial.

Josh est tellement confiant et dit qu’il gagnera sans aucun doute. Vous feriez bien de vous rappeler que Jose est dur comme un clou.