José Siri a défié le bras de Ramon Laureano en République dominicaine

Les Dominicains et les deux voltigeurs de la MLB, Joseph Siri Oui Ramon Laureano, ils se sont affrontés dans la Ligue dominicaine par un piétinement et une course.

José Siri, qui joue pour les Gigantes del Cibao et Ramón Laureano pour les Tigres del Licey à LIDOM, sont actuellement deux des joueurs les plus explosifs.

Siri était troisième et a vu une volée très proche des mains de Ramón Laureano, l’un des bras les plus respectés de toutes les ligues, cependant, Jose Siri a eu l’audace et s’en est tiré après avoir marché et couru.

Nous l’entendons tous clairement ⚡️⚡️El foudre ⚡️⚡️ #GigantesDeVerdad pic.twitter.com/wGIHLVpYuz – Gigantes del Cibao® (@Gigantes_Cibao) 29 décembre 2021

Laureano a un bras incroyable sous n’importe quel angle dans le champ extérieur, mais en même temps, Siri est un retrait difficile à n’importe quelle base.

Les deux joueurs évoluent dans la même division de la Ligue américaine, Laureano appartient aux Oakland Athletes et Siri aux Houston Astros.

Ce point marqué par Siri était le troisième et dernier des Giants de Cibao dans le match, qui est sorti vainqueur avec un excellent lanceur de sauvegarde, le Cubain Raúl Valdés avec un blanchissage en six manches opéré avec l’enclos des releveurs pour ne permettre aucun dommage.

Suivez-nous sur Google Actualités