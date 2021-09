José Siri a disputé son troisième circuit avec les Astros

in

Le Dominicain de la Astros de Houston, Joseph Siri, connecté son troisième Home Run Dans Ligue majeure de baseball – MLB et il l’a apprécié avec énormément batte-flip (perreo) contre les D-Backs de l’Arizona.

Lors du match Astros vs D-Backs ce dimanche, José Siri a frappé son troisième coup de circuit en tant que professionnel dans les ligues majeures, ce qui devait momentanément lier l’engagement et il l’a apprécié avec un grand bat-flip, c’était son premier retour en arrière. complet à Minute Maid Park dans la ville de Houston.

En fin de huitième manche, avec le match 6-4 favorable aux D-Backs, le Dominicain Siri a égalé la comparaison avec un superbe circuit de deux points, un coup sûr qui a marqué le chemin de la victoire des Astros dimanche MLB et De plus, son neuvième incontesté depuis ses débuts avec cette organisation dans l’actuelle campagne 2021 du meilleur baseball du monde.

La victime?

Brandyn Sittinger, droitier de l’Arizona, a été celui qui a subi la puissance du Dominicain des Astros, puisqu’il a égaré un tangage en slider et il l’a envoyé sur les rails du train Minute Maid Park (champ gauche) pour mettre le jeu 6-6, un coup sûr qui devrait sans aucun doute combler ce joueur qui fait encore plus ses débuts en MLB avec confiance.

Voici le home run :

José Siri.pic.twitter.com/bwdEoF4OUh – Houston Astros BR (@BrAstros) 19 septembre 2021

Déchirez-le et retournez-le. ⚡️ #ForTheH pic.twitter.com/KmUH17bg2N – Astros de Houston (@astros) 19 septembre 2021

Ce troisième home run de José Siri avec les Astros avait une vitesse de sortie de 105,3 milles à l’heure et atteignait 423 pieds, une connexion intimidante qui, en raison de son importance, ce joueur s’est arrêté et a joué dans un bat-flip qui a été apprécié tout le temps. Les fans de Houston et tous leurs coéquipiers dans la grotte.

La Syrie a agi dans ce match en tant que septième batte et voltigeur droit, avec une paire de points produits et un point marqué, avec un score de 2 pour 1, ce qui est important pour les Astros de battre les D-Backs 7-6.

Ses numéros en MLB (jusqu’à présent)

Le natif de Sabana Grande de Boya, âgé de 26 ans, a une moyenne de 0,450 en 11 matchs, prenant 20 au bâton, accordant neuf coups sûrs, trois circuits, sept points produits, le même nombre de points marqués et trois buts volés.