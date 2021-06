José ‘Sniper’ Pedraza a envoyé Julián Rodríguez sans problème

in

Dans un concours de poids welters junior, l’ancien champion des deux divisions José Pedraza (29-3, 14 KOs) a arrêté Julian Rodríguez (21-1, 14 KOs) auparavant invaincu en huit rounds.

Le premier tour a vu Pedraza boxer de manière confortable, gardant Rodriguez à bout de bras pour la plupart. Dans la seconde, Rodriguez faisait mieux et commençait à faire quelques coups. L’œil droit de Rodríguez commençait à enfler alors que Pedraza lâchait ses mains lorsque l’action ralentissait.

Pedraza battait Rodriguez avec beaucoup de coups durs dans le troisième. Le mouvement et les tirs rapides de Pedraza ont posé beaucoup de problèmes à Rodriguez en quatrième. Au cours du cinquième, Rodriguez a laissé tomber ses mains et a frappé quelques coups, mais les compétences de boxe et le jab de Pedraza ont toujours dominé l’action.

Il n’y a pas eu beaucoup de changement dans le sixième, les compétences de boxe de Pedraza contrôlant les choses. Au cours de la septième, Rodriguez a frappé des tirs ici et là, mais pas assez, car Pedraza le surpassait toujours. Au huitième, Pedraza a semblé blesser Rodríguez avec un uppercut et le faisait travailler avec des coups de poing. Les deux yeux de Rodríguez étaient enflés.

Le combat a été arrêté avant le début de la neuvième, car Rodriguez ne pouvait pas voir avec son œil gauche.