José Vargas contre. Rodrigo Coria par Latino pl. CMB super poids welters

Et la soirée des perspectives ce jeudi à San Pedro / TyC Sports 21h (21h)

San Pedro, BUENOS AIRES – OR PROMOTIONS a le plaisir d’annoncer une nouvelle production internationale, qui se tiendra le jeudi 15 juillet prochain au Paraná Fútbol Club, San Pedro, province de Buenos Aires, République argentine, qui sera télévisée à partir de 21h00 (en direct) pour le tout le territoire argentin et une grande partie de l’Amérique latine sur l’écran de TyC Sports, et à partir de 19h00 en streaming sur TyCSportsPlay.com, à travers le cycle par excellence : « Boxeo de Primera ».

Dans le combat stellaire de la nuit appelé “Illusions on the rise”, le titre latin, version argent, du World Boxing Council (WBC), qui est vacant et sera joué par l’invaincu José “El Paisa” Vargas (7- 0-0, 2 KO), et le talentueux San Luis basé à Cordoue, Rodrigo « El Zurdo » Coria (8-3-0, 2 KO). Le duel se jouera en 10 rounds de 3×1.

A leurs débuts en tant que coureurs de fond, les protagonistes chercheront à faire le saut qualitatif et à s’imposer comme de sérieux prétendants pour occuper les premières places du classement régional.

Vargas, 26 ans, né à Esquel et basé à Comodoro Rivadavia, fera face au deuxième engagement en dehors de sa province. Double vainqueur du difficile Patagonien Denis Andrade (dont l’un par KO), lors de sa dernière apparition, il a battu Alan Velázquez aux points (après dix rounds).

Coria, 22 ans, originaire de Villa Mercedes mais installé de manière permanente dans la capitale Cordoue, aura l’occasion de ratifier ces voix qui l’ont marqué comme une perspective de nombreuses conditions, étant donné qu’il a été sacré champion d’Argentine des jeunes en 2016. Le gaucher, frère de l’ancien détenteur du WBC Latin, Gonzalo “El Mago” Coria, est le seul vainqueur du Buenos Aires Yoel Peralta, qui se démarque aujourd’hui parmi les poids welters locaux. Son dernier combat a eu lieu en décembre 2020, éliminant techniquement Diego Cruz de Salta en trois tours.

Au-delà du combat stellaire et en phase avec le titre de cette soirée, Illusions à la hausse, la carte sera nourrie de cinq combats aux promesses intéressantes.

Dans le procès semi-fonds, a accepté six tours en super poids plume, le natif de Buenos Aires de Morón mais basé à Rosario et n°10 au classement argentin poids plume, Blas Armando Caro (27 ans / 6-1-0, 3 KO ), se mesurera avec le sanpedrino expérimenté et toujours compliqué, Miguel Ángel Correa (32 ans / 8-19-2, 3 KO).

Dans un complément qui promet la guerre, six en super plume, l’immaculée Santa Fe de San Lorenzo, Alexis “El Guerrero” Camejo (27 ans/4-0-1, 1 KO), croisera les gants avec la ville de Buenos Aires en Floride , Rodrigo « Respeto » Martínez (29 ans / 5-7-3, 1 KO).

En revanche, après quatre tours de plume, le prometteur ancien champion de la ligue amateur métropolitaine et invaincu Ezequiel Palaversic (22 ans / 3-0-0, 1 KO), affrontera le rude capital riojanais, Alexis “El Arrière gaucher (24 ans / 4-2-1, 2 KO).

Également six en super coq, le grand talent de Tucumán de la capitale et ancienne équipe nationale des jeunes, Rodrigo “C4” Ruiz (21 ans / 2-0-0, 2 KO), affrontera le Buenos Aires de Pérez Millán, Iván “El Dragon “Mansilla (31 ans / 1-5-0).

En ouverture de la journée et dans un duel de Buenos Aires, quatre dans la catégorie légère, le styliste de la ville de Brandsen, Leandro « el Cirujano » López (20 ans / 1-0-0), se heurtera au crédit du général Pinto, Sebastián « Cajita » Cabrera (31 ans / 0-2-0).