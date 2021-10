José Zepeda a donné à Josue Vargas le KO de sa vie

Une semaine de combat controversée a laissé Josue Vargas prétendre avoir remporté la conférence de presse et la pesée. Une fois que la cloche d’ouverture a sonné, José Zepeda a remporté le seul combat qui comptait. Le californien Zepeda a fait une déclaration majeure en territoire hostile, renversant Josue Vargas à deux reprises en route vers un KO au premier tour samedi soir au Hulu Theatre du Madison Square Garden de New York. Vargas a récupéré après un renversement d’une minute du combat, avant qu’un barrage de corners ne le laisse sans défense et renversé avant que le combat ne s’arrête à 1:45 au premier tour de sa compétition junior poids welters.

Les participants à l’événement principal ont échangé de nombreux mots durs lors de la conférence de presse d’avant-combat de jeudi, où Zepeda, 32 ans, un ancien challenger du titre, a promis de montrer à Vargas, 23 ans, que « Il y a des niveaux à cela. » Il devrait le faire sans les services de son frère et entraîneur-chef René Zepeda, qui a été banni du ring suite à son rôle dans une mêlée lors de la pesée de vendredi.

Zepeda était bien seul. Vargas attendait avec impatience sa première tête d’affiche ESPN +, à quelques kilomètres de sa ville natale dans le Bronx. Le combat s’est peut-être avéré trop intense, trop tôt. Zepeda était bien équipé pour la bataille, se battant derrière le jab et recherchant l’occasion parfaite de faire sentir sa présence.

Il est venu sous la forme d’un coup gauche qui a percuté le menton à barbe épaisse de Vargas. La séquence a envoyé le prospect portoricain s’écraser contre la toile, tellement abasourdi qu’il s’est levé et est tombé à nouveau et presque à travers les cordes. Vargas a réussi à battre le comte mais n’a jamais pu retrouver ses jambes.

« Je lui ai dit que j’avais frappé fort », a déclaré Zepeda à Mark Kriegel d’ESPN sur le ring après la victoire. «Je l’ai frappé et je ne pensais pas qu’il s’en remettrait. J’étais bancal et c’est comme ça que j’ai fini. »

Zepeda a refusé de le laisser partir, déchargeant un essaim de tirs puissants sur un Vargas acculé qui a glissé sur le tapis alors que l’arbitre David Fields, heureusement, a fait ses adieux au concours.

« J’étais prêt. J’étais prêt à 100% », a déclaré Zepeda, qui s’améliore à 35-2 (27KOs). «Je lui ai dit lors de la conférence de presse qu’il y avait des niveaux à cela. Je voulais le combat. Ce soir, je lui ai montré qu’il y a des niveaux à cela. »

Vargas a reçu la leçon la plus difficile, tombant à 19-2 (9KO) lorsque sa séquence de 13 victoires consécutives s’est complètement arrêtée.