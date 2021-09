Josefa, la femme atteinte d’Alzheimer disparue en chemise de nuit et chaussons

22/09/2021 à 18h40 CEST

Tamara Morillo

Il sortit du lit et, vêtu de ses vêtements, quitta la maison. Josefa Padilla, 76 ans, a franchi la porte à l’aube. Depuis, il ne l’a plus été. Ils cherchent, mais ne trouvent pas. Il avait la maladie d’Alzheimer. Bien qu’il n’en souffre pas à un stade avancé, la cruelle maladie est devenue indomptée. Il montrait son pire visage la nuit, pendant que ses gardiens dormaient. En chemise de nuit, avec des pantoufles dans toute la maison, elle s’est éclipsée. Quand ils se sont réveillés, il était parti.

La Garde civile, sa famille et des centaines de bénévoles et d’amis crient son nom depuis deux ans. Cette nuit-là, quelque chose s’est arrêté à El Cortijuelo, un quartier de Quesada (Jaén). Avec environ 66 habitants recensés, Josefa est portée disparue depuis le 3 septembre 2019. Chaque année, des dizaines de personnes âgées disparaissent en Espagne. Dans la plupart des cas, il s’agit de personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives ou de troubles cognitifs. Les personnes âgées ayant des épisodes de démence, la maladie d’Alzheimer, qui est facile pour elles de devenir désorientées et incapables de rentrer chez elles. En 2020, 75 disparitions ont été signalées avec ce profil. Selon le rapport publié par le Centre national des disparus (CNDES) du ministère de l’Intérieur, 26 personnes sont toujours portées disparues.

Josefa Padilla a toujours été une femme très forte. Actif, travailleur. Tout terrain. « Il a eu six enfants. Il a vécu et grandi dans les champs. Il n’a pas cessé de travailler. Il s’est occupé de ses parents, de sa belle-mère », se souvient María José, sa fille. “Je n’avais peur de rien et avec tout ce que je pouvais. J’allais avancer et faire face à tout ce qui arrivait. Elle était en charge : les comptes, la maison, les achats, les travaux.”, compte. La vie a changé en 2014. “Il a commencé à perdre la mémoire, à faire des aliments très étranges.” Les malentendus sont venus, “le gaz a été laissé (sur). Les vêtements sales ont été laissés, alors que c’était impensable chez elle”. Le diagnostic est tombé : Josefa avait la maladie d’Alzheimer.

Jusqu’à cette nuit du 3 septembre, la maladie n’était pas très avancée. “Elle nous connaissait tous. Elle connaissait les gens. Ce qui a le plus changé, c’est que sa vie est devenue sédentaire. Il a fallu la forcer à marcher, à sortir”, explique sa fille. Cette nuit-là, le 3, la cruelle maladie la fit marcher seule. La désorientation, traîtresse, est venue d’un coup.

« A six heures du matin, le réveil a sonné. Mon frère, qui était resté avec sa compagne à la maison pour s’occuper d’elle, s’est levé pour aller travailler. Quand il est allé dans la chambre, ma mère était partie. Il a vérifié la maison. À l’intérieur et à l’extérieur. Il est sorti dans la rue. Il n’y avait aucune trace. A sept heures et demie, il demandait déjà à tous ceux qui passaient la porte. A huit heures trente, plus d’une centaine de voisins la cherchaient. Elle est sortie avec ce qu’elle portait, en chemise de nuit et en chaussons. Nous n’avons rien raté”.

Immédiatement, un dispositif de grande envergure a été lancé qui comptait sur la collaboration des habitants de Quesada et d’autres quartiers. A neuf heures du matin, la Garde civile était déjà sur place et 112 Urgences avaient été activées. “La première chose qu’ils ont faite a été de dire au réservoir de couper l’eau de la rivière, car le Guadiana Menor est proche de chez eux. Il coulait beaucoup parce qu’ils vidaient le réservoir. Le lendemain, les GEAS (Groupe Spécial d’Activités Sous-Marines de la Garde Civile), les chiens de l’Unité Cynologique, sont venus. La même nuit, des drones sont arrivés, l’hélicoptère, Seprona, Environment & mldr; et beaucoup de bénévolat. Ils ont même détourné la rivière avec des bulldozers. Mais il n’y avait aucune trace, aucun signe. Tout. Ma mère n’est pas là », dit María José avec douleur, « ma mère n’apparaît pas. »

Dès le départ, l’hypothèse principale était l’accident. Les enquêteurs suggèrent que Josefa a quitté la maison et est devenue désorientée. Le chien renifleur de l’Unité cynologique a ouvert la voie. “De chez lui, il est allé directement à la rivière. Il a composé là-bas. On ne sait plus s’il est tombé & mldr; Il s’est arrêté dans la rivière”, explique María José.

“Je veux juste penser qu’il n’a pas souffert”, affirme-t-il avec douleur, qui sonne aussi comme une prière. “Elle n’avait jamais quitté la maison seule. Jamais la nuit. Je ne peux que penser que c’est peut-être arrivé parce que ce jour-là sa routine a changé quelque chose.”Il réfléchit à haute voix, essayant de trouver une explication à ce terrible moment. « Mon père était hospitalisé depuis quatre jours. Il était le principal soignant. Il en est sorti le 2 septembre. Ses habitudes étaient un peu perturbées. Ils sont allés à Jaén, à une heure de marche, chez sa sœur. Ils ont choisi mon père et les a emmenés à la maison. Ce que nous pensons, c’est qu’il n’a pas réalisé où il était cette nuit-là, qu’il était avec mon père, et il est parti à sa recherche.

Les rafles sont innombrables et “l’engagement de la Garde civile est énorme” dans la recherche de Josefa. “Quand ma mère a disparu, le sergent Robles, en charge de l’affaire, a annulé ses vacances. Son soutien est constant.” Sans mots pour remercier les associations et les bénévoles pour le geste, ils continuent et continueront à chercher. Avec douleur, larmes, mais sans répit.

Ce 21 septembre, c’est la journée mondiale d’Alzheimer. Sur le nombre total de disparitions actives non résolues, 8 % sont des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Comme Josefa, il y a Teodoro, Jesús, María, Abdon, Ángel, Lucía et une longue liste que sa famille recherche. Ils sont repartis désorientés. Ils ne sont pas revenus. Ils ne peuvent pas. Ils ne savent pas. Elles sont perdues. Disparu