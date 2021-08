Josemith Bermúdez, actrice et journaliste a perdu la vie à cause du cancer

Perd la vie d’un cancer Josemith Bermúdez, actrice et journaliste | INSTAGRAM

La actrice Oui journaliste Josemith Bermúdez a perdu la vie au petit matin de ce samedi 31 juillet à Caracas, Venezuela et c’est comme ça que je vais apprendre à le connaître Luis Olavarrieta, journaliste et partenaire, via son compte Twitter officiel.

L’actrice, journaliste, chanteuse et aussi femme d’affaires, a perdu la vie alors qu’il était avec sa famille, son fils, ses frères et sœurs et ses plus proches ce matin samedi.

“Je m’acquitte de la difficile tâche d’informer l’opinion publique de la perte de notre bien-aimé Josemith Bermúdez. Son départ a eu lieu à l’aube ce 31 juillet en compagnie de son fils, de ses frères et de son entourage proche”, ont déclaré La journaliste.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Anthony Michael perd la vie, Tik Toker se fait tirer dessus au cinéma

Olavarrieta précise que Bermúdez était au courant de la messages de soutien de ses fans jusqu’à ses derniers instants, en plus la journaliste était forte et voulait que ce message atteigne tous ses followers.

L’actrice a été diagnostiquée avec cancer des ovaires En 2016, il a décidé de collecter des fonds dans une campagne qui couvrirait les frais de son rétablissement.

On sait également que le journaliste a subi six cycles de chimiothérapies, Cependant, grâce à une nouvelle rechute de son cancer survenue cette année, elle a reçu un diagnostic de métastases dans le bassin.

Josemith Bermúdez Yathcelly, connu artistiquement sous le nom de Josemith Bermúdez, était une présentatrice, une actrice de télévision, de théâtre et de cinéma vénézuélienne, avec des études en publicité, production et structure de scénarios de films.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Après avoir terminé ses études de publiciste, il a réalisé plusieurs publicités télévisées, dont une campagne publicitaire pour la marque de soins personnels Pantene, qui a été diffusée en Amérique latine. Plus tard, elle a commencé sa carrière en tant qu’actrice et présentatrice de télévision, faisant partie de la nouvelle équipe d’actrices dans les telenovelas de RCTV.

Il entre à la télévision vénézuélienne en 2001, dans l’émission RCTV Ají Picante. En 2004, elle obtient un rôle principal (Merly Quiroz) pour la telenovela La Invasora produite et diffusée sur la chaîne RCTV.

En 2006, elle a mené les rangs des actrices qui faisaient partie de la nouvelle équipe de la chaîne Venevisión, avec le rôle antagoniste (Tiky Mendieta) dans la telenovela écrite par le poète Leonardo Padrón Ciudad Bendita.

Il a obtenu des rôles importants dans différents feuilletons. Il quitte le show-business en deuil et part après une grande lutte et de grands efforts. Repose en paix.