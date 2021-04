Josep García balaie l’enduro de Sitges

19/04/2021 à 13:15 CEST

Le National Enduro a commencé avec style. La ville barcelonaise de Sitges a accueilli la première épreuve de la saison avec un record historique d’inscriptions, pas moins de 301 coureurs! qui étaient impatients de battre l’horloge.

Malgré les restrictions environnementales de dernière minute, MC Sitges a fait avancer l’événement avec note avec deux étapes spectaculaires qui ont ravi les participants. La proximité de la France et l’absence de tests en Europe ont fait venir de nombreux pilotes français et venus de tous les coins du Vieux Continent. Le beau temps a accompagné toute la journée, et le peu de poussière qu’il y a eu a été emporté par le vent. Il est à noter que ce test a reçu le distinctif Green Sport Flag, en tant que rendez-vous éco-durable.

Josep García a été impeccable toute la journée. Une course sans chutes et pratiquement sans échecs qui lui a permis de remporter le Scratch et la victoire de catégorie (E2) et de récupérer sa plaque Leader 24MX. L’homme KTM est en pleine forme pour le Championnat du Monde, un concours auquel il revient avec une soif de victoire après deux ans dans le WESS. Il était accompagné sur le podium Scratch par les brillants Chirstophe Nambotin et Marc Sans.

GRO Special et Extrema Redd – Dunlop

Dans les spéciaux sponsorisés, il y a aussi eu beaucoup d’enthousiasme. Josep García a remporté la gloire en GRO Special, tandis que Jack Edmonson a remporté son trophée Extreme Redd Dunlop, en tant que pilote le plus rapide dans le passage de cette spéciale.

Enduro 1, combat entre Navarro et Mirabet

Dans la catégorie 250 4t, il y a eu un duel passionnant entre Sergio Navarro et Kirian Mirabet. Finalement, ce fut le sévillan qui, pendant un peu plus de deux secondes, remporta la victoire. Le troisième était Pau Tomás.

Enduro 2, combat international

Avec García évoluant dans une autre ligue, la lutte pour la deuxième et la troisième marche du podium a été très serrée entre deux internationaux: Hugo Blanjoue et Jack Edmonson. Le Français était sur le podium avec l’Anglais, qui était sur le point de perdre le podium après une brillante attaque de Bernat Cortés.

Enduro 3, Nambotin continue de se battre

Celui qui avait retenu. Et c’est que «Nambo», champion du monde endurci en mille batailles, continue de montrer que l’ancienneté est un diplôme. Deuxième scratch et vainqueur à l’E3, oui, à une seconde et demie de Marc Sans. Le troisième est Jaume Betriu qui s’est imposé à Enric Francisco.

Junior, haut niveau

Marc Flores a été le Junior Open qui a établi la norme. Il a remporté la victoire sur Mesas et Ceballos. Parmi le Trophée Pau Conesa a été intraitable, en 125 2t Albert Fontova a remporté la victoire et Angel Parra dans le Trophée National.

Enduro féminin pour Badía

A noter que pas moins de 10 filles ont participé à cette course. Une bonne inscription féminine pour ce départ du Nacional qui, nous l’espérons, sera conservé lors des prochains rendez-vous. Parmi toutes, Mireia Badía a brillé, qui s’est imposée à Julia Calvo et Kate Vall.

Senior B, C et Master

En Senior B 2T, Joan Pau Segura a remporté la victoire tandis que Jesús García a remporté la victoire en Senior B 4T. En Senior C, David Corrales et Lluís Bustos ont gagné respectivement en Q2 et Q4. En Master, Martí Puigrodón a été le plus rapide.

Le prochain rendez-vous aura lieu à Lalín (Pontevedra) les 22 et 23 mai, avec une course passionnante de deux jours

Les classifications, dans ce lien