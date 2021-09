Josep García remporte l’Enduro National

26/09/2021

Act. Le 27/09/2021 à 13:08 CEST

Le quatrième test de la Championnat d’Espagne d’Enduro a été contestée dans la municipalité catalane de La Torre d’Oristà. Avec un temps presque estival, le soleil a accompagné les pilotes pendant les deux jours de compétition au cours desquels Josep García a été le grand protagoniste.

Samedi gagné avec autorité passer du premier passage par le leader de la première étape du classement général et sortir Jaume Betriu, Marc Sans, Sergio Navarro et Kirian Mirabet derrière et complétant le podium des cinq meilleurs Scratch. Le dimanche, les choses étaient similaires mais avec un nouvel invité parmi les plus en vue.

García s’approche du titre et remporte le badge 24MX Leader

Le pilote de Suria une autre grande performance a eu lieu bien qu’au début Bernat Cortés lui tient tête. Mais Josep, en mode champion, a mis un bon rythme et est revenu à être le meilleur sans laisser aucun de tes rivaux pouvait tout faire pour lui enlever la victoire. A) Oui, Josep García a été proclamé vainqueur absolu de ce Lluçanes Enduro et est toujours propriétaire du badge 24MX Leader. Jaume Betriu a répété comme deuxième et Marc Sans, comme troisième,

Par catégories, en Enduro1 est monté sur le podium, selon les résultats des deux jours, Sergio Navarro, Kirian Mirabet et Pau Tomás ; en Enduro2 Josep García, Bernat Cortés et Jordi Quer ; au Enduro3 Jaume Betriu, Marc Sans et Cristóbal Guerrero; au Junior Open Marc Flores, Adrià Sánchez et Julio Pando ; au Junior 125cc Albert Fontova, Alex Puey et Lluis Gonfaus et en Trophée National Alfredo Pellicer, Jan Olivera et Pedro Gonzalo.

Au Féminin et, après samedi Mireia Badia a remporté le titre de championne d’Espagne, dimanche, la compagnie Gas Gas était à nouveau la meilleure et avait Alba Vilaplana et Kate Vall comme compagnons dans les tiroirs d’honneur.

Spécial GRO et Extrême REDD-Dunlop

Josep García a remporté l’Extreme REDD-Dunlop Special étant le plus rapide dans tous les passages à travers celui-ci. De même, le propre Josep, Jaume Betriu et Sergio Navarro occupaient le podium de la Spéciale GRO.

Les Senior B, C et Master profitent d’un super Enduro

Les pilotes des catégories Sénior B, Sénior C et Master apprécié un Enduro dans lequel le le terrain était spectaculaire et avec des spéciales exigeantes. Joan Pau Segura a gagné en Senior B 2T, Jesús García en Senior B 4T, David Corrales en Senior C 2T, Luis Bustos en Senior C4T, David Gómez en Master45 et Isidoro Martínez en Master55.

Le week-end de 14 novembre la cinquième et dernière épreuve du Championnat d’Espagne d’Enduro RFME 2021 à Antas, Almería.