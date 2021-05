Josep-Lluís Vilaseca: Prix posthume

18/05/2021

Activé à 21:40 CEST

Sans aucun doute, l’événement le plus important de l’histoire du sport que l’Espagne a accueilli sont les Jeux Olympiques de Barcelone 92 et là Josep-Lluís Vilaseca a joué un rôle décisif.

Décédée le 14 novembre 2020 à 90 ans, l’homme de Barcelone était vice-président du comité d’organisation des Jeux avec Josep Miquel Abad comme PDG et l’énorme succès avec lequel l’événement a été réglé dépendait en grande partie de sa capacité de négociation et de sa générosité.

Sa carrière sportive n’est en aucun cas réduite à cette étape capitale, mais englobe de nombreuses autres facettes qui lui ont permis de recevoir le Creu de Sant Jordi en 2002, l’Ordre du mérite de l’UEFA, la médaille d’or de la ville de Barcelone en 2014 et le prix Joan Antoni Samaranch en 2018.

Vilaseca est décédée en novembre dernier

Vilaseca faisait également partie du conseil d’administration du FC Barcelone sous la présidence d’Agustí Montal (1969-77) et président de la Commission juridique et disciplinaire de l’UEFA en 1996.

De plus, il a eu l’honneur d’être le premier secrétaire aux sports de la Generalitat, poste qu’il a occupé pendant 15 ans entre 1980 et 1995 (les huit premiers en tant que directeur général des sports et les sept derniers au rang de secrétaire général. Il était également membre du Comité olympique espagnol (COE).

Son fils Jordi Vilaseca recevra le prix posthume des mains de Gérard Figueras (secrétaire général de l’Esport) et Alejandro Blanco (président du COE).