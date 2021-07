16/07/2021 à 11h37 CEST

Josep Maria Gay de Liébana est décédé ce vendredi 16 juillet à l’âge de 68 ans. Docteur en économie et en droit et professeur pendant de nombreuses années à l’Université de Barcelone, il a souffert d’un cancer du rein qui a entraîné une métastase dans tout le corps, comme expliqué en 2018.

Publiciste économique et collaborateur régulier des médias, Gay de Liébana était un soutien reconnu du RCD Espanyol, dont il a fait partie du conseil d’administration entre 2004 et 2006 et a été mécène de la Fondation privée du club Bleu et Blanc.