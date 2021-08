Joseph Abboud signe une licence de vêtements de nuit – WWD

Maintenant, les gars peuvent dormir dans leurs vêtements Joseph Abboud.

La marque, détenue par WHP Global, a signé un accord de licence avec Intradeco Apparel Inc. pour concevoir, développer et distribuer une nouvelle collection de vêtements de nuit et de détente pour hommes pour la marque Joseph Abboud. La nouvelle offre comprendra une gamme complète de pyjamas, des ensembles de nuit coordonnés, des peignoirs et des shorts de pyjama.

La collection sera disponible dans les grands magasins et les magasins spécialisés aux États-Unis et au Canada à partir du printemps 2022. Les prix de détail varieront de 25 $ à 80 $.

« Intradeco est ravie et très fière d’annoncer notre nouvelle relation avec WHP Global et l’ajout de la marque de vêtements de nuit Joseph Abboud à notre collection de vêtements de nuit pour hommes », a déclaré Terry Trofholz, vice-président exécutif d’Intradeco Apparel.

« Nous sommes ravis de nous associer à Intradeco pour étendre la marque Joseph Abboud à une catégorie en croissance rapide sur le marché des hommes. La collection de vêtements de détente surélevés d’Intradeco offrira le confort, la qualité et le style de Joseph Abboud à nos fidèles clients en ligne et dans les magasins », a ajouté Stanley Silverstein, directeur commercial mondial de WHP.

Depuis l’achat de la marque Abboud, WHP a également signé des licences pour étendre la marque aux montres avec E-Gluck, aux chaussettes et aux collants avec Bespoke Fashion et aux sous-vêtements, aux vêtements thermiques et aux sous-vêtements avec SportLife.

Au total, la marque Joseph Abboud et ses labels associés génèrent plus de 700 millions de dollars de ventes au détail dans le monde.