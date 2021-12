Joseph Baena est-il fan des films de son père Arnold Schwarzenegger ?

Joseph baena se fait un nom à Hollywood.

L’acteur de 24 ans a été inspiré pour le faire en partie parce qu’il a grandi en regardant son propre père, Arnold Schwarzeneggar, joue dans des films emblématiques comme Terminator, Predator et Total Recall. Comme je l’ai expliqué pendant E! News’ Daily Pop le 20 décembre, « Je veux dire, mon père est un étalon. C’est un homme, j’aime penser, et je l’admire beaucoup. Donc, d’une certaine manière, il a influencé beaucoup de choses : le chemin que j’ai pris avec le jeu d’acteur, avec la forme physique et mon physique et les nombreuses autres choses que je fais. «

Joseph a-t-il été influencé par un film en particulier de son père ?

« Il y a beaucoup de grands films qu’il a, mais vous devez en quelque sorte le décomposer en votre comédie préférée [and] votre film d’action préféré », a déclaré Joseph.

Cela dit, Terminator 2 « sera toujours » son « préféré ».